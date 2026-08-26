Φορτιστής μονίμως στην πρίζα: Τελικά καίει ρεύμα ή όχι;

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Το κινητό έχει φορτίσει, το αποσυνδέσαμε, αλλά ο φορτιστής παραμένει στην πρίζα. Είναι μία από τις πιο συνηθισμένες συνήθειες σχεδόν σε κάθε σπίτι και συχνά συνοδεύεται από την προειδοποίηση ότι «ο φορτιστής συνεχίζει να καίει ρεύμα».

Η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Ένας φορτιστής που παραμένει συνδεδεμένος στην πρίζα καταναλώνει πράγματι μια πολύ μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, ακόμη και όταν δεν έχει πάνω του κάποια συσκευή. Ωστόσο, στους σύγχρονους και ποιοτικούς φορτιστές η κατανάλωση αυτή είναι ιδιαίτερα χαμηλή.

Γιατί ο φορτιστής καταναλώνει ρεύμα ενώ δεν φορτίζει;

Όταν ο φορτιστής βρίσκεται στην πρίζα, τα ηλεκτρονικά κυκλώματά του εξακολουθούν να λειτουργούν. Έτσι υπάρχει αυτό που ονομάζεται κατανάλωση αναμονής ή standby.

Δεν πρόκειται όμως για κατανάλωση αντίστοιχη με αυτή που έχει ο φορτιστής όταν φορτίζει ένα κινητό. Η ποσότητα ενέργειας είναι πολύ μικρότερη και, για έναν σύγχρονο φορτιστή, συνήθως δεν έχει σημαντική επίδραση στον λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.

Οι σύγχρονες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης έχουν οδηγήσει στην κατασκευή φορτιστών που καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια όταν δεν χρησιμοποιούνται.

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Πότε η κατανάλωση μπορεί να γίνει μεγαλύτερη;

Το θέμα αποκτά μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν πολλές συσκευές παραμένουν μόνιμα στην πρίζα.

Υπάρχει και θέμα ασφάλειας



Πέρα από την κατανάλωση ρεύματος, υπάρχει ένας ακόμη λόγος για τον οποίο καλό είναι να μην αφήνουμε στην πρίζα παλιούς ή φθαρμένους φορτιστές.

Αν ένας φορτιστής παρουσιάζει υπερβολική θερμοκρασία, μυρωδιά καμένου, ασυνήθιστο θόρυβο, σπασμένο περίβλημα ή φθαρμένο καλώδιο, δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να τον χρησιμοποιούμε.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να επιλέγουμε πιστοποιημένους φορτιστές από αξιόπιστους κατασκευαστές και να αποφεύγουμε προϊόντα άγνωστης προέλευσης.

Να βγάζουμε τον φορτιστή από την πρίζα;

Για την καθημερινή χρήση, το να αφήσουμε έναν σύγχρονο φορτιστή στην πρίζα για λίγες ώρες ή ημέρες δεν πρόκειται να εκτοξεύσει τον λογαριασμό του ρεύματος.

Ωστόσο, το να τον αποσυνδέουμε όταν δεν τον χρειαζόμαστε παραμένει μια καλή συνήθεια. Είναι ακόμη πιο λογικό να το κάνουμε όταν πρόκειται να λείψουμε από το σπίτι για αρκετές ημέρες ή όταν ο φορτιστής είναι παλιός και παρουσιάζει σημάδια φθοράς.

Με λίγα λόγια, λοιπόν, ο φορτιστής στην πρίζα δεν καταναλώνει μηδενική ενέργεια, αλλά ένας σύγχρονος φορτιστής καταναλώνει τόσο λίγο σε κατάσταση αναμονής ώστε η επίδρασή του στον λογαριασμό ρεύματος είναι συνήθως αμελητέα.

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