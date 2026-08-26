Κεφαλογιάννης: «Να συμμορφωθεί άμεσα η Τουρκία με την απόφαση για τον Καβαλά»

Ο Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης ως πρόεδρος της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τουρκίας με ερώτησή του ζητά από την Ευρωπαική Επιτροπή να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε η Τουρκία, μία υποψήφια προς ένταξη χώρα, να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Ανθρώπου που αποφάσισε την άμεση απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά.

Αναλυτικά η ερώτηση:

«Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει «το συντομότερο δυνατόν» τον Οσμάν Καβαλά κρίνοντας «άκυρη και μη γενόμενη» την καταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη.

Το Δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβαλά ως αποζημίωση.

Στην απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου επισημαίνονται σοβαρές παραβάσεις στη δικαστική διαδικασία ενώ το Δικαστήριο έκρινε, επίσης, ότι η άρνηση της Άγκυρα να απελευθερώσει τον Οσμάν Καβαλά παρά τις προηγούμενες αποφάσεις του δεν υπονομεύει απλώς την εμπιστοσύνη των πολιτών και της κοινωνίας στο κράτος δικαίου, αλλά επίσης προσβάλλει την συνταγματική τάξη.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί για τη συμμόρφωση της Τουρκίας, μίας υπό ένταξη χώρας, με την απόφαση του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;»

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