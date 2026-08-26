Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα

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Η Γωγώ Μαστροκώστα θα έκλεινε σήμερα τα 56 και η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, ανέβασε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram με φωτογραφίες τους από το παρελθόν.

Στην πρώτη φωτογραφία μητέρα και κόρη πόζαραν χαμογελαστές στη θάλασσα, ενώ στη δεύτερη παρουσιάζονται αγκαλιασμένες, μαζί με τον Τραϊανό Δέλλα στο πλευρό τους

Ενώ στην τελευταία η Βικτώρια Δέλλα και η Γωγώ Μαστροκώστα βρίσκονταν μέσα σε αυτοκίνητο, με τις δυο τους να έχουν πάρει την ίδια έκφραση.

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