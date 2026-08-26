Κόκοτας: Συγκλονίζει η σύζυγός του στο Live News

Η σύζυγος του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα Πέτρακη, μίλησε αποκλειστικά στο Live News και αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του, αλλά και στη δύσκολη στιγμή που τον είδε για τελευταία φορά λίγο πριν "φύγει" από τη ζωή.

"Το τελευταίο μικρόβιο δεν το νίκησε δυστυχώς. Ο Δημήτρης καταλάβαινε, ένιωθε, αντιδρούσε με όση δύναμη είχε. Νόμιζα ότι σιγά σιγά ερχόταν κοντά μας. Καταλάβαινα ότι είναι μία ριψοκίνδυνη κατάσταση αλλά έδειχνε δύναμη και το αντιμετώπιζε. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι δεν θα πάω κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Έκανα αυτό που ήταν αυτονόητο. Όταν αγαπάς δεν υπάρχει η λέξη θυσία. Δίνεις ό,τι έχεις. Αν μπορούμε όλοι να γίνουμε σαν τον Δημήτρη", εξομολογήθηκε.

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