ΚΚΕ Κρήτης: Καταγγέλλει "κλοπή" των αγροτικών επιδοτήσεων μέσω της πλατφόρμας myAgro

Σχόλιο της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, σχετικά με τις καταγγελίες για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας της ΑΑΔΕ:

Οι δικαιολογημένες καταγγελίες για τη δυσλειτουργία της πλατφόρμα myAgro αποκαλύπτουν το ψέμα της κυβέρνησης της ΝΔ ότι η νέα πλατφόρμα στόχο έχει να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στις επιδοτήσεις και την άμεση πληρωμή των πραγματικών παραγωγών. Η πραγματικότητα είναι ότι και η νέα πλατφόρμα, όπως και η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ υπηρετεί τους στόχους της κυβέρνησης για πιο εύκολη "κλοπή" των επιδοτήσεων των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων μέσω νέων αυθαίρετων κρατήσεων με δεδομένη την κατάσταση υπερχρέωσης που βρίσκονται οι περισσότεροι λόγω της αντιαγροτικής, αντιλαϊκή πολιτικής κυβέρνησης και ΕΕ. Παράλληλα διατηρείται και κλιμακώνεται και η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών ελέγχου, βασικός παράγοντας υλοποίησης της "αρματωλής" τεχνικής λύσης κυβερνήσεων και ΕΕ, μέσω της οποίας πολλαπλασιάστηκαν οι εικονικές δηλώσεις των κυκλωμάτων "ημετέρων" και τα κέρδη ιδιωτών εις βάρος των πραγματικών παραγωγών.

Το ΚΚΕ στηρίζει τα αιτήματα του οργανωμένου αγροτικού κινήματος η υποβολή των δηλώσεων των αγροτών, ο έλεγχος και οι πληρωμές, θα πρέπει να γίνονται δωρεάν από τις αναγκαίες κρατικές υπηρεσίες που θα διεξάγουν την όλη διαδικασία, χωρίς τους διάφορους μεσάζοντες και μεγαλοεργολάβους που απομυζούν υπερκέρδη από αυτή.

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