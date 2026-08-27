Ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να βρεθεί στη μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη

Mε αφορμή τα 30 χρόνια της καριέρας του o Αντώνης Ρέμος ετοιμάζει μια συναυλία-υπερθέαμα στην παραλία της Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου 2026.

Σύμφωνα το emakedonia.gr, στη συναυλία θα βρεθεί και ένας ζωντανός θρύλος του ποδοσφαίρου και κατά κοινή ομολογία «μάγος» της μπάλας, ο Βραζιλιάνος Ροναλντίνιο.



Αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο πρώην ποδοσφαιριστής θα παρακολουθήσει από κοντά τον Αντώνη Ρέμο, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που τον έχει απολαύσει σε νυχτερινά κέντρα όπου έχει εμφανιστεί.

Εκτός από τους καλλιτέχνες παγκοσμίου φήμης που έχουν κληθεί, καθώς και πολλοί Έλληνες τραγουδιστές που έχουν συνεργαστεί με τον Αντώνη Ρέμο, ο ερμηνευτής έχει καλέσει στη συναυλία και προσωπικότητες από άλλους χώρους.

Κατά τη διάρκεια των 30 χρόνων της καριέρας του ο Έλληνας καλλιτέχνης έχει αποκτήσει φιλικές σχέσεις με πολλές διασημότητες και μια από αυτές είναι και ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής.

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