Ντόλι Πάρτον: Ποιος θα κληρονομήσει την αμύθητη περιουσία της;

Η Ντόλι Πάρτον πέθανε στις 25 Αυγούστου 2026 σε ηλικία 80 ετών, αφήνοντας πίσω της όχι μόνο έναν τεράστιο μουσικό κατάλογο, αλλά και μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει τη Dollywood, δικαιώματα τραγουδιών και σημαντικές επενδύσεις. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι τι θα απογίνει η περιουσία της και ποιοι θα είναι οι κληρονόμοι.

Η απάντηση, προς το παρόν, δεν βρίσκεται σε κάποιο δημόσιο έγγραφο. Η διαθήκη της Ντόλι Πάρτον δεν έχει δημοσιοποιηθεί και επομένως δεν υπάρχει επιβεβαιωμένη εικόνα για το ποιος ή ποιοι θα λάβουν τα περιουσιακά της στοιχεία.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Πάρτον δεν είχε παιδιά. Ο σύζυγός της, Καρλ Ντιν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη σχεδόν έξι δεκαετίες, πέθανε τον Μάρτιο του 2025, σε ηλικία 82 ετών.

Η περιουσία που άφησε πίσω της

Οι εκτιμήσεις για την αξία της περιουσίας της Ντόλι Πάρτον διαφέρουν σημαντικά και υπολογίζεται μεταξύ 450 και 650 εκατομμυρίων δολαρίων.

Και η περιουσία της δεν περιορίζεται σε μετρητά ή ακίνητα. Στο μεγαλύτερο κομμάτι της περιλαμβάνονται μουσικά δικαιώματα, επιχειρηματικές συμμετοχές και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με την καριέρα της.

Η ίδια είχε καταφέρει να μετατρέψει το όνομά της σε ένα ιδιαίτερα ισχυρό επιχειρηματικό brand. Η Dollywood, το θεματικό πάρκο στο Τενεσί που συνδέθηκε στενά με την ίδια, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία της επιχειρηματικής της δραστηριότητας.

Δεν υπάρχει ακόμη ξεκάθαρη απάντηση για τους κληρονόμους

Το γεγονός ότι η Πάρτον δεν είχε παιδιά δεν σημαίνει ότι η περιουσία της περνά αυτομάτως σε έναν συγκεκριμένο συγγενή.

Αν δεν υπάρχει έγκυρη διαθήκη ή άλλος νομικός σχεδιασμός, τότε ενεργοποιούνται οι κανόνες κληρονομικής διαδοχής της πολιτείας του Τενεσί. Σε μια τέτοια περίπτωση, η περιουσία μπορεί να κατευθυνθεί προς συγγενείς που προβλέπει η νομοθεσία. Όμως στην περίπτωση της Πάρτον δεν είναι γνωστό αν υπάρχει ιδιωτική διαθήκη ή άλλη νομική δομή που να καθορίζει διαφορετικά τη διανομή.

Και εδώ βρίσκεται μία σημαντική λεπτομέρεια: η Πάρτον είχε μια ιδιαίτερα μεγάλη οικογένεια. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά της οικογένειας Πάρτον και διατηρούσε στενούς δεσμούς με τα αδέλφια, τα ανίψια και τα ανιψιά της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τα ανίψια της είναι οι κληρονόμοι της. Μέχρι να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, οποιοδήποτε όνομα παρουσιάζεται ως βέβαιος κληρονόμος θα ήταν εικασία.

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