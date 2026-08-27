Πλημμύρες στο Νεπάλ: Αυξάνονται οι νεκροί και οι αγνοούμενοι - "Έφυγε ολόκληρο βουνό"

Ένα μεγάλο τείχος λάσπης και χώματος δημιουργήθηκε όταν τμήμα ενός παγετώνα αποκολλήθηκε και έπεσε σε κοιλάδα εκατοντάδες μέτρα χαμηλότερα, προκαλώντας την φονική πλημμύρα που έπληξε τα σύνορα του Νεπάλ με το Θιβέτ, με τον αριθμό των νεκρών και των αγνοουμένων αν αυξάνεται συνεχώς.

Τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αριθμός των αγνοουμένων στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ έχει αυξηθεί στους 558, συμπεριλαμβανομένων 260 ξένων υπηκόων. Η αστυνομία του Νεπάλ ανέσυρε 162 πτώματα από οκτώ περιοχές μετά από την φονική πλημμύρα που προκλήθηκε μετά τις σφοδρές βροχοπτώσεις στη Ρασούβα, σύμφωνα με επίσημες ενημερώσεις την Πέμπτη (27.08.2026).

Αξιωματούχοι του υπουργείου Τουρισμού του Νεπάλ δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης ότι περίπου 340 ξένοι ήταν μεταξύ των 400 και πλέον τουριστών που αγνοούνταν μετά την καταστροφή, η οποία έπληξε μια ορεινή περιοχή δημοφιλή στους πεζοπόρους και τους προσκυνητές.

La inundacion de nepal se llevó por delante una represa entera ☠️☠️☠️ pic.twitter.com/IhEd5bJpc4 — ElBuni (@therealbuni) August 26, 2026

Μεταξύ των αγνοουμένων, οι 47 είναι από τις ΗΠΑ, 34 από την Αυστραλία, 33 από τη Βρετανία και 24 από τον Καναδά, δήλωσε ο Σουνίλ Σάρμα, εκπρόσωπος του τουριστικού συμβουλίου.

Οι περισσότεροι νεκροί αναφέρονται στο Chitwan με 64 σορούς να έχουν ανασυρθεί, 27 στο Dhading, 26 στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Purba, 20 στο Gorkha, 12 στο Nuwakot, εννέα στο Tanahun, δύο στο Rasuwa και δύο στο Nawalparasi – Bardaghat Susta Paschim.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτύξει 3.318 αστυνομικούς για τη διεξαγωγή συνεχών επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, ενώ 28 αστυνομικοί σε διάφορα σημεία -συμπεριλαμβανομένων των Timure, Rasuwagadhi και Mailung- παραμένουν αγνοούμενοι.

Επιπλέον, 41 τραυματίες νοσηλεύονται σε διάφορες εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων 20 στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο TU, εννέα στο Νοσοκομείο Trishuli και τέσσερις στο Εθνικό Κέντρο Τραύματος.

Τεράστια καταστροφή

Σπίτια, δρόμοι και έργα ηλεκτροδότησης παρασύρθηκαν από τις πληγές στο Νεπάλ, ενώ αξιωματούχοι στο Θιβέτ δήλωσαν ότι φοβούνται «μεγάλες απώλειες» μετά από κατολίσθηση λάσπης που έπληξε ένα συνοριακό πέρασμα στην κομητεία Γκιρόνγκ.

BREAKING: At least 380 people missing after flash flood hits near Nepal-Tibet border pic.twitter.com/iCRpXJaBAe — BNO News Live (@BNODesk) August 26, 2026

«Ήταν μια τεράστια ριπή λάσπης που ερχόταν κατευθείαν προς το μέρος μας. Καθώς πλησίαζε, ανέβαινε όλο και πιο ψηλά. Όταν την είδα να μπαίνει στο σπίτι μας, προσπάθησα να πιάσω το χέρι της γυναίκας μου και να την πάω στη βεράντα. Αλλά την παρασύρθηκε η λάσπη», είπε ο Κεσάβ Πρασάντ Μπαράλ, ένας 68χρονος επιζών, ο οποίος νοσηλευόταν σε ένα μικρό νοσοκομείο.

Συγκλονίζει Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ

Μιλώντας στο EΡΤnews, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος, Έλληνας που ζει τα τελευταία 15 χρόνια στο Νεπάλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και την εικόνα που επικρατεί στην περιοχή. Ο ίδιος βρίσκεται στην Ποκάρα, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του Νεπάλ, περίπου 100 χιλιόμετρα από το σημείο της καταστροφής.

«Έχει γίνει τεράστια καταστροφή. Ο κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει συμβεί ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι συνεχώς έρχονται στη δημοσιότητα νέες εικόνες από την περιοχή.

Όπως είπε, τεράστιος όγκος νερού κατέκλυσε τη χαράδρα, παρασύροντας στο πέρασμά του χώμα, πέτρες, πάγο και οτιδήποτε βρισκόταν στην πορεία του. Πέρα από τις ανθρώπινες απώλειες, ο Δημήτρης Γιαννόπουλος εκτίμησε ότι η καταστροφή θα έχει τεράστιες οικονομικές συνέπειες για το Νεπάλ.

«Δεν θα χαθούν μόνο πολλοί άνθρωποι, είναι και μια φοβερή οικονομική καταστροφή για τον τόπο», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές μεγάλα έργα υποδομής, τα οποία, όπως εκτίμησε, θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη χώρα «20 χρόνια πίσω».

Ο Έλληνας κάτοικος του Νεπάλ αναφέρθηκε και στην αγωνία για την τύχη Ελλήνων που ενδεχομένως βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως δήλωσε, μέχρι στιγμής δεν έχει ενημερωθεί για Έλληνες τουρίστες που αγνοούνται. Έχει επικοινωνήσει με το υπουργείο Τουρισμού του Νεπάλ, μεγάλα ταξιδιωτικά πρακτορεία, αλλά και την ελληνική πρεσβεία στο Νέο Δελχί, χωρίς να έχει προκύψει μέχρι στιγμής κάποια σχετική πληροφορία.

Παράλληλα, έχει απευθύνει έκκληση σε όσους έχουν συγγενείς ή γνωστούς στο Νεπάλ να επικοινωνήσουν μαζί του, ώστε οποιαδήποτε πληροφορία να μεταβιβαστεί στις αρμόδιες αρχές.

Αγωνία για τους αγνοούμενους

Τουλάχιστον 62 αγνοούμενοι Νεπαλέζοι πολίτες ήταν μεταξύ εκατοντάδων ντόπιων που έκαναν πεζοπορία στην περιοχή της λίμνης Γκοσαϊκούντα στη Ρασούβα, η οποία συνέπεσε με το τοπικό φεστιβάλ Τζανάι Πούρνιμα την Παρασκευή, πρόσθεσε ο Σάρμα.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 65 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία στην περιοχή και στην πρωτεύουσα Κατμαντού.

Η Νότια Κορέα δήλωσε ξεχωριστά ότι εννέα πολίτες της που εργάζονταν σε υδροηλεκτρικό εργοστάσιο αγνοούνται. παράλληλα, το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Κίνας μετέδωσε ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 265 αγνοούνται στο Γκιρονγκ.

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