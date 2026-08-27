Χράντετς Κράλοβε – Παναθηναϊκός στις 20:00: Τελικός πρόκρισης για τη League Phase του Conference League

Ο Παναθηναϊκόςαντιμετωπίζει απόψε (27/8-20:00, ΣΚΑΙ) στην Τσεχία τη Χράντετς Κράλοβε, με τους «πράσινους» να θέλουν τη νίκη που θα τους χαρίσει την πρόκριση στη League Phase του Conference League.

Το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ άλλαξε πλήρως τα δεδομένα. Ο Παναθηναϊκός κρατούσε στα χέρια του προβάδισμα δύο τερμάτων, όμως από το 89ο λεπτό και μετά δέχθηκε δύο γκολ και είδε τη νίκη να μετατρέπεται σε ισοπαλία. Έτσι, στη σημερινή αναμέτρηση όποια ομάδα επικρατήσει θα πάρει και την πρόκριση.

Αν δεν υπάρξει νικητής στα 90 λεπτά, θα ακολουθήσει παράταση και, εφόσον χρειαστεί, η διαδικασία των πέναλτι.

Με Καλάμπρια στην αποστολή



Ο Τζέικομπ Νίστρουπ έχει στη διάθεσή του για πρώτη φορά στα φετινά προκριματικά τον Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος όμως έχει μόλις λίγες προπονήσεις μετά από περίπου ενάμιση μήνα απουσίας.

Αντίθετα, εκτός έμειναν ο τραυματίας Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που υπέστη θλάση στο πρώτο παιχνίδι, αλλά και ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος δεν βρίσκεται στην αποστολή καθώς ολοκληρώνει τη μετακίνησή του στη Χάβρη.

Μία από τις σκέψεις του Νίστρουπ είναι να παρατάξει τον Παναθηναϊκό με δύο επιθετικούς, ενώ ο Κάτρης είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί στο δεξί άκρο της άμυνας.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού:Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Ξεκούραστη θα είναι απόψε και η Χράντετς Κράλοβε. Οι Τσέχοι θέλουν να πετύχουν την μεγάλη έκπληξη κι έτσι δεν αγωνίστηκαν στο πρωτάθλημά τους. Έχουν ενθουσιασμό και θα έχουν το κοινό τους να τους σπρώχνει, σε μια καλή τσέχικη έδρα στη «Μαλσοβίτσκα Αρένα», χωρητικότητας 9.300 οπαδών.

Η αναμέτρηση θα διευθυνθεί από τον Γερμανό Στέγκεμαν, με βοηθούς τους Γκιουντς και Αχμιούλερ. Στο VAR θα βρίσκεται ο Ραφάλσκι.

DIABASTE AKOMA

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