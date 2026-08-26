«Λαϊκή Συσπείρωση»: Ζητάει άμεσα μέτρα για τη διάσωση της καλλιέργειας καστανιάς στα Χανιά

Την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων προστασίας της καλλιέργειας και της τοπικής ποικιλίας της καστανιάς στον Νομό Χανίων αναδεικνύει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης, με ερώτηση που κατέθεσε προς τον αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρο Τζεδάκη.

Όπως αναφέρεται στην ερώτηση, στα ορεινά και ημιορεινά των Χανίων, και συγκεκριμένα στα Εννιά Χωριά, τα Παλαιά Ρούματα, το Σέλινο και την Κυδωνία, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς χιλιάδες καστανιές έχουν ξεραθεί, ενώ η παραγωγή έχει υποστεί μεγάλες απώλειες.

Οι καστανοπαραγωγοί, σύμφωνα με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πλήγμα, με ασθένειες όπως η μελάνωση και το έλκος της καστανιάς να απειλούν τα καστανοδάση και την ίδια την επιβίωση της ιστορικής καλλιέργειας.

Η παράταξη ζητά επιστημονική και οργανωμένη παρέμβαση, με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων αγροτικής έρευνας, δημιουργία φυτωρίων με πιστοποιημένο φυτικό υλικό, εξασφάλιση νερού και ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφέρειας με γεωπόνους και φυτοπαθολόγους.

Παράλληλα, ζητά αυξημένη κρατική χρηματοδότηση για την αγροτική έρευνα και τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας, καθώς και την κάλυψη από τον ΕΛΓΑ των αιτιών που προκαλούν μείωση της παραγωγής στο κάστανο.

Αναλυτικά η ερώτηση προς τον κ. Τζεδάκη Σταύρο, Αντιπεριφερειάρχη στον Τομέα Αγροτικής Οικονομίας για τα μέτρα προστασίας της καλλιέργειας και της τοπικής ποικιλίας της καστανιάς στον Νομό Χανίων:

Στα ορεινά και ημιορεινά του Νομού Χανίων, στην περιοχή των Εννιά Χωριών, των Παλαιών Ρουμάτων, στο Σέλινο και την Κυδωνία, οι καστανιές ξεραίνονται και το τοπικό κάστανο βρίσκεται πλέον στο στάδιο της εξαφάνισης. Οι καστανοπαραγωγοί έχουν πάθει μεγάλη οικονομική ζημιά, καθώς τα καστανοδάση έχουν πληγεί από ασθένειες όπως η μελάνωση και το έλκος της καστανιάς, χιλιάδες δέντρα έχουν ξεραθεί και οι απώλειες στην παραγωγή είναι τεράστιες.



Οι ίδιοι εκφράζουν την ανησυχία τους για το μέλλον της ιστορικής αυτής καλλιέργειας και για τη διάσωση της ποιοτικής κρητικής ποικιλίας, που για πολλά χρόνια έδινε εισόδημα στους ανθρώπους της υπαίθρου του νομού Χανίων.



Επισημαίνουν ότι τα προβλήματα στην επιβίωση των δέντρων της καστανιάς είναι χρόνια, αλλά δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από το κεντρικό και τοπικό κράτος. Αναφέρονται στην επιτακτική ανάγκη για επιστημονική προσέγγιση στην καλλιέργεια της καστανιάς, με ευθύνη της Περιφέρειας και σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και άλλους αρμόδιους φορείς Αγροτικής Έρευνας, με φυτώρια με πιστοποιημένο υλικό και με εξασφάλιση νερού, κτλ.



Ως «Λαϊκή Συσπείρωση» Κρήτης θεωρούμε κατεπείγουσα ανάγκη να πραγματοποιηθούν και να καλυφθούν από το κράτος όλες οι απαραίτητες ενέργειες – μέτρα προστασίας της καλλιέργειας και της τοπικής ποικιλίας της καστανιάς στον Νομό Χανίων.



Να σωθούν τα δέντρα, να ανανεωθούν και να διατηρηθεί η καλλιέργεια.



Να καλυφτούν τα κενά σε γεωπόνους στις υπηρεσίες της περιφέρειας, με βάση τις διαρκώς διευρυνόμενες ανάγκες να βρίσκονται οι επιστήμονες (γεωπόνοι, φυτοπαθολόγοι, κτλ) δίπλα στον αγρότη.



Να αυξηθούν, με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση, οι δαπάνες για έρευνα στον γεωργικό τομέα και να στηριχτούν με την απαραίτητη χρηματοδότηση από το κράτος, για τη λειτουργία τους, τα Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας.



Επίσης, να καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ όλα τα αίτια που προκαλούν μείωση της παραγωγής στο κάστανο.



Είναι φανερό ότι η περιφερειακή αρχή δεν έχει στις προτεραιότητες και τις διεκδικήσεις της τις ανάγκες των καστανοπαραγωγών των Χανίων ούτε συνολικά των βιοπαλαιστών αγροτών. Υπηρετεί την καταστροφική για τους αγρότες πολιτική της ΚΑΠ της ΕΕ, που στηρίζει τα μονοπώλια του αγροδιατροφικού τομέα και αφανίζει τους μικρομεσαίους αγρότες.



Με βάση τα παραπάνω, καλούμε την περιφερειακή αρχή, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει ο Κανονισμός του Περιφερειακού Συμβουλίου, να μας καταθέσει στοιχεία για το ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία της καλλιέργειας και της τοπικής ποικιλίας της καστανιάς στον Νομό Χανίων και αν υπάρχει προγραμματισμός και πλαίσιο διεκδίκησης από την κυβέρνηση για να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες προστασίας των δέντρων της καστανιάς και της καστανοκαλλιέργειας.



Ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Κρήτης



Μαρινάκης Αλέκος ''

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