Κρήτη: Βρέθηκε η 45χρονη που είχε εξαφανιστεί - Που εντοπίστηκε

Αίσιο τέλος είχε η υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά, καθώς εντοπίστηκε σώα σε παραλία της περιοχής και επέστρεψε στο σπίτι της, λίγες ώρες μετά την γνωστοποίηση της εξαφάνισής της.

Τα ίχνη της γυναίκας είχαν χαθεί το πρωί της Πέμπτης 20 Αυγούστου από την κατοικία της στο Κάτω Δαράτσο, γεγονός που είχε προκαλέσει την έντονη ανησυχία των οικείων της.

Η οικογένειά της ενημέρωσε τις αρχές και, καθώς περνούσαν οι ημέρες χωρίς να υπάρχει κάποιο νέο, ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός «Silver Alert» από τη «Γραμμή Ζωής», με δεδομένο ότι υπήρχαν φόβοι για την ασφάλειά της.

Τελικά, η 45χρονη εντοπίστηκε σε παραλία των Χανίων, είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στο σπίτι της, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της και στην επιχείρηση αναζήτησής της.

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