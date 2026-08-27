ΤΣΣΚΑ Σόφιας – ΟΦΗ στις 21:00: Ραντεβού με την ιστορική πρόκριση για την Κρητική ομάδα

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Ο ΟΦΗ βρίσκεται μία ανάσα από μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League. H Κρητική ομάδα αντιμετωπίζει απόψε (27/8-21:00) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο ''Βασίλ Λέφσκι'' , με τον αέρα της νίκης του 3-0 στο ματς του Παγκρητίου σταδίου

Παρά το σημαντικό προβάδισμα, στον ΟΦΗ γνωρίζουν ότι η πρόκριση δεν έχει κριθεί. Στόχος είναι ένα σοβαρό και συγκεντρωμένο παιχνίδι, ώστε οι Κρητικοί να υπερασπιστούν το αποτέλεσμα του Ηρακλείου και να σφραγίσουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση του Europa League. Αυτό τόνισε και στις δηλώσεις του ο Χρήστος Κόντης

''Το παιχνίδι ξεκινάει στο 0-0'' είναι το μήνυμα του τεχνικού του ΟΦΗ, που ζητά από τους παίκτες του να βγάλουν χαρακτήρα και να στείλουν την Κρητική ομάδα.στη League Phase του Europa League.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Γκονθάλεθ, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Χνάρης, Φούντας, Ρομάνο, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης και Θεοδοσουλάκης.

Οι πιθανές εντεκάδες

ΤΣΣΚΑ Σόφιας

Λαπούκοφ – Ιβάνοφ, Ροντρίγκεζ, Γιορντάνοφ – Γκμπαμίν, Ζορντάο, Ετο – Εμπόνγκ, Ίτου, Πίττας – Γκοντόι

ΟΦΗ

Χριστογεώργος – Κωστούλας, Πούγουρας, Σιέλης – Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Καραχάλιος, Αθανασίου – Φούντας, Αϊτόρ, Νους

Το παιχνίδι θα γίνει στο εθνικό στάδιο «Βασίλ Λέφσκι». Εκεί που ήδη έχει αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Χρούζλακ, με βοηθούς τους Χάντσκο και Πόζορ. Τέταρτος ο Κράλοβιτς, όλοι τους από τη Σλοβακία. VAR ο Ιταλός Φάμπρι.

Η αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2.

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