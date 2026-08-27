Ανδρουλάκης - Αποστολάκη: Τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος

Μια συντονισμένη επίθεση εφ’ όλης της ύλης για την οικονομία και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους εξαπέλυσαν ο Νίκος Ανδρουλάκηςκαι η τομεάρχης Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μέσα από ένα βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του προέδρου του κόμματος στο Instagram.

Βίντεο:

Παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος έθεσε το ερώτημα «τι δεν μας λένε για το ιδιωτικό χρέος», η κυρία Αποστολάκη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την πρώτη κατοικία. Όπως υπογράμμισε, η πρώτη κατοικία παραμένει «ανυπεράσπιστη», ενώ ένα σπίτι που αποκτήθηκε με κόπους μιας ολόκληρης ζωής μπορεί εύκολα να οδηγηθεί σε ρευστοποίηση.

Στη συνέχεια, τόνισε ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις περισσότερο ανακυκλώνουν παρά λύνουν το πρόβλημα. Όταν χάνεται η ρύθμιση, προσαυξήσεις και πρόστιμα επιστρέφουν και το χρέος μεγαλώνει, με τον οφειλέτη να διαπραγματεύεται από θέση αδυναμίας, απέναντι σε ανεξέλεγκτα funds και servicers, με ελλιπή ενημέρωση και υπό την πίεση αναγκαστικών μέτρων.

Σκληρή ήταν η κριτική της κυρίας Αποστολάκη και προς τα πιστωτικά ιδρύματα. Κατήγγειλε πως οι τράπεζες καταγράφουν ιλιγγιώδη κέρδη, ενώ την ίδια στιγμή πολίτες και επιχειρήσεις εξαναγκάζονται να πληρώνουν αδικαιολόγητες χρεώσεις ακόμη και για βασικές συναλλαγές.

Αναφέρθηκε επίσης στον εγκλωβισμό 85.000 οικογενειών με δάνεια σε ελβετικό φράγκο, οι οποίες πληρώνουν μονομερώς τη ραγδαία επιδείνωση της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Τέλος, έκανε λόγο για χιλιάδες πολίτες που βλέπουν τα ασφάλιστρα υγείας τους να αυξάνονται διαρκώς, με αποτέλεσμα να εξαναγκάζονται με βίαιο τρόπο να εγκαταλείψουν τα συμβόλαιά τους.

Από την πλευρά του, παρεμβαίνοντας στο κλείσιμο του βίντεο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε το πολιτικό στίγμα, υπογραμμίζοντας ότι σήμερα «ο πολίτης είναι μόνος του απέναντι σε ισχυρά συμφέροντα». Ο κ. Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε πως αυτό θα αλλάξει με δίκαιους κανόνες, πραγματική προστασία και μια δεύτερη ευκαιρία για τους δανειολήπτες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πλημμύρες στο Νεπάλ: Αυξάνονται οι νεκροί και οι αγνοούμενοι - "Έφυγε ολόκληρο βουνό"

ΠΑΣΟΚ - Παιδεία: Η πραγματικότητα πίσω από τα PowerPoint της υπουργού



