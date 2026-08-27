Νοσοκομείο Χανίων: Ελλείψεις που θέτουν το ίδρυμα σε κίνδυνο, καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ

Σοβαρά προβλήματα λειτουργίας λόγω μεγάλων ελλείψεων σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό καταγράφονται στο Νοσοκομείο Χανίων, με την ΠΟΕΔΗΝ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ιδιαίτερα για τα Επείγοντα και την Παθολογική Κλινική.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μιχάλης Γιαννάκος, το νοσοκομείο καλείται να εξυπηρετήσει περίπου 150.000 μόνιμους κατοίκους, αριθμός που τους θερινούς μήνες ξεπερνά τους 500.000. Παράλληλα, στα Επείγοντα προσέρχονται καθημερινά περίπου 400 ασθενείς, σχεδόν διπλάσιοι σε σχέση με πέρυσι.

Ωστόσο, στο αυτόνομο Τμήμα Επειγόντων υπηρετούν μόλις δύο γιατροί, ένας μόνιμος και ένας με απόσπαση, σε σύνολο οκτώ οργανικών θέσεων.Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Παθολογική Κλινική, όπου εξετάζονται περίπου 100 περιστατικά την ημέρα και νοσηλεύονται καθημερινά 40 έως 50 ασθενείς.

Από τις 12 οργανικές θέσεις παθολόγων καλύπτονται μόλις οι τρεις, ενώ ένας ακόμη γιατρός συνδράμει στην αναπνευστική κλινική. Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει ότι οι προκηρύξεις για την κάλυψη των κενών επαναλαμβάνονται χωρίς αποτέλεσμα. Από το 2020 έχουν προκηρυχθεί συνολικά 124 θέσεις γιατρών, εκ των οποίων οι 59 κρίθηκαν άγονες.

Ειδικά για τους παθολόγους, από τις 13 θέσεις που προκηρύχθηκαν τα τελευταία χρόνια καλύφθηκαν μόλις δύο.Μεγάλα είναι τα κενά και στο νοσηλευτικό προσωπικό. Από τους 31 νοσηλευτές που διορίστηκαν, μόνο δύο ανέλαβαν, καθώς 21 δεν αποδέχθηκαν αρχικά τον διορισμό τους.

Ακολούθησε πρόσκληση επιλαχόντων, όμως και πάλι 18 από τους 21 αρνήθηκαν τη θέση.Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι από τις επτά χειρουργικές αίθουσες του νοσοκομείου λειτουργούν σήμερα μόλις οι τρεις.Την ίδια ώρα, η ΠΟΕΔΗΝ καταγγέλλει και περιστατικά έντασης σε βάρος γιατρών.

Πρόσφατα, ασθενής που εξετάστηκε στα Επείγοντα και δεν παρουσίαζε κάποιο πρόβλημα, φέρεται να προπηλάκισε γιατρούς επειδή δεν του χορήγησαν αναρρωτική άδεια . Η Αστυνομία κλήθηκε στο σημείο, χωρίς να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη δίωξη, ενώ οι γιατροί δεν υπέβαλαν μήνυση, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, λόγω του φόβου στοχοποίησης.

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