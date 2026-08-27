Βαθμολογία UEFA: Η ΑΕΚ έστειλε την Ελλάδα πιο κοντά στην 10η θέση

Τεράστια ώθηση έδωσε στην προσπάθεια της Ελλάδας να πιάσει τη 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA η πρόκριση της ΑΕΚ.

Η νίκη της Ένωσης επί της Λέφσκι (4-0) σε συνδυασμό με την εξασφάλιση της παρουσίας στη League Phase του Champions League έδωσαν 1.400 βαθμούς στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει κι άλλο την 10η Πολωνία.

Πλέον η Ελλάδα έχει 43.412 βαθμούς και βρίσκεται στη 12η θέση, πίσω από την 11η Τσεχία (44.325) και τη 10η Πολωνία (44.825).

Αναμένονται και τα αποψινά αποτελέσματα, του ΟΦΗ στα πλέι οφ του Europa League και των ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκού στην αντίστοιχη φάση του Conference League ώστε να φανεί η τελική συγκομιδή της χώρας στο πέρας των προκριματικών και πόσες ομάδες θα συνεχίσουν στις League Phase των διοργανώσεων της UEFA.

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Τι δίνει η 10η θέση



Ο πρωταθλητής συμμετέχει απευθείας στη League Phase του Champions League, o Κυπελλούχος στα πλέι οφ του Europa League, η ομάδα που θα τερματίσει 2η στον 2ο προκριματικό του Champions League. Ο τρίτος στον αντίστοιχο προκριματικό του Europa League και ο 4ος στον δεύτερο προκριματικό του Conference League.

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