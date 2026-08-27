Παύλος Πολάκης: "Ληστεία" στα καύσιμα με τις ευλογίες της κυβέρνησης

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Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης και των δύο μεγάλων διυλιστηρίων της χώρας εξαπέλυσε ο Παύλος Πολάκης, κάνοντας λόγο για «κρατικά επιδοτούμενη ληστεία» στην τιμή των καυσίμων σε βάρος των πολιτών.

Σύμφωνα με τον βουλευτή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης θα μπορούσε να διαμορφωθεί άμεσα στα 1,20€ ανά λίτρο.

Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνει τη λήψη δύο θεσμικών μέτρων:

Επιβολή αυστηρού πλαφόν στα περιθώρια κέρδους των διυλιστηρίων, τα οποία καταγγέλλει ότι έχουν εκτιναχθεί σε σύγκριση με το 2019, παράγοντας προκλητικά υπερκέρδη.

Δραστική μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), ο οποίος, σε συνδυασμό με τον ΦΠΑ 24%, διογκώνει τεχνητά το τελικό κόστος στην αντλία.

Ως τρανταχτή απόδειξη της «αισχροκέρδειας», ο Π. Πολάκης επικαλείται το παράδειγμα της Κύπρου.

Η κυπριακή αγορά προμηθεύεται καύσιμα από τα ίδια ελληνικά διυλιστήρια, ωστόσο η λιανική τιμή εκεί παραμένει σταθερά κοντά στα 1,30€/λίτρο λόγω χαμηλότερης φορολογίας.

Με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να έχει ξεπεράσει τα 2,02€/λίτρο και τους βενζινοπώλες να προειδοποιούν για αυξήσεις έως και τα 2,20€, η πρόταση για παρέμβαση στην τιμολόγηση των καυσίμων αποτελεί το κεντρικό πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης για την ακρίβεια.

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