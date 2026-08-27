Πόθεν έσχες: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή του – Τι πρέπει να κάνουν οι υπόχρεοι

Προθεσμία έως τις 24 Οκτωβρίου έχουν οι υπόχρεοι για να υποβάλουν τις δηλώσεις του Πόθεν Έσχες του 2026 στη πλατφόρμα, που έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου προκειμένου να οριστικοποιήσουν τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης.

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να επισκεφτούν την πλατφόρμα με τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet για την υποβολή της δήλωσης. Τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία εμφανίζονται αυτόματα όπως είναι καταχωρημένα στο φορολογικό μητρώο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους υπόχρεους να διορθώσουν τυχόν λάθη πριν υποβάλλουν τη δήλωση τους. Τα περιουσιακά στοιχεία μεταφέρονται αυτόματα. Σε αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων εισοδήματα, ακίνητα, τραπεζικοί λογαριασμοί, οχήματα και δάνεια.

Στις δηλώσεις Πόθεν Έσχες τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης θα μπορούν να αντληθούν αυτόματα με τους φορολογούμενους να επιβεβαιώνουν απλώς ότι τα στοιχεία είναι σωστά.

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί από τους πολίτες είναι η εξής:

Αρχικά, θα πρέπει να εισέλθουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΟΘΕΝ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών.



Μετά, θα πρέπει να επιλέξουν τη δήλωση του σωστού έτους και να προχωρήσουν στην άντληση των διαθέσιμων στοιχείων.



Ο έλεγχος

Το ότι συμπληρώνεται αυτόματα ένα μέρος της δήλωσης, αυτό δεν σημαίνει ότι ο υπόχρεος μπορεί να προχωρήσει χωρίς προηγουμένως να ελέγξει όλα τα πεδία.

Ακόμη ο υπόχρεος θα πρέπει να εστιάσει στα στοιχεία που προέρχονται από τράπεζες και άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και πρέπει να δει ότι έχουν εμφανιστεί όλοι οι λογαριασμοί στους οποίους είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος και ότι έχουν καταχωριστεί τα σχετικά ποσά με ορθό τρόπο.

Στη δήλωση περιλαμβάνονται, κατά περίπτωση, και στοιχεία που αφορούν στον ή τη σύζυγο, το μέρος συμφώνου συμβίωσης και τα ανήλικα παιδιά.

Ο υπόχρεος είναι αρμόδιος για την πληρότητα και την ακρίβεια της δήλωσης.

Οι διορθώσεις

Μετά την εμπρόθεσμη οριστικοποίηση, δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, με στόχο τη διόρθωση λαθών ή την πρόσθεση στοιχείων που παραλείφθηκαν.

Αυτό μπορεί να γίνει σε 30 ημέρες μετά τη λήξη της κανονικής προθεσμίας. Αυτό σημαίνει ότι η αρχική δήλωση θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 24 Οκτωβρίου.

Το παράβολο

Η εμπρόθεσμη υποβολή δεν επιβαρύνεται με παράβολο, ωστόσο η εκπρόθεσμη δήλωση συνοδεύεται από οικονομική επιβάρυνση, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την κατηγορία του υπόχρεου και τη διάρκεια της καθυστέρησης.

Για δήλωση που υποβάλλεται μέσα στις πρώτες 30 ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ηλεκτρονικό παράβολο 50 ή 200 ευρώ. Αν η καθυστέρηση ξεπεράσει τις 30 ημέρες, το παράβολο αυξάνεται σε 100 ή 400 ευρώ, ανάλογα με την ιδιότητα του υπόχρεου.

Το πληροφοριακό σύστημα υπολογίζει αυτόματα το ποσό κατά την οριστικοποίηση της εκπρόθεσμης δήλωσης και εκδίδει το παράβολο που πρέπει να εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

Οι κυρώσεις

Οι υπόχρεοι που θα αποκρύψουν περιουσιακά στοιχεία μπορεί να αντιμετωπίσουν:

Ποινές φυλάκισης έως και 10 χρόνια.



Δήμευση περιουσιακών στοιχείων, εφόσον δεν αποδειχθεί η νόμιμη προέλευσή τους.



Τα χρηματικά πρόστιμα μπορούν να φτάσουν μέχρι και 10.000 ημερήσιες μονάδες με κάθε μονάδα να μην ξεπερνά τα 100 ευρώ.



Ειδικότερα η νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερες ποινές για παραλείψεις, ανάλογα με την αξία των αποκρυπτόμενων στοιχείων, με φυλάκιση που ξεκινά από 1 έτος και φτάνει έως και 10 χρόνια για περιουσίες άνω των 300.000 ευρώ.

πηγή: enikonomia.gr

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