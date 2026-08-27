Πρώην παρουσιάστρια παραδέχθηκε ότι δολοφόνησε με μαχαίρι τη μητέρα της

Η 48χρονη πρώην παρουσιάστρια ειδήσεων Άντζελιν «Άντζι» Μοκ δήλωσε ένοχη για τη δολοφονία της 80χρονης μητέρας της, Ανίτα Άβερς, η οποία βρέθηκε θανάσιμα μαχαιρωμένη μέσα στο σπίτι τους στη Γουίτσιτα του Κάνσας, ανήμερα του Halloween του 2025.

Η Μοκ παραδέχθηκε στις 21 Αυγούστου την ενοχή της για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Βάσει της συμφωνίας με την εισαγγελία, αντιμετωπίζει ποινή ισόβιας κάθειρξης, με δυνατότητα να ζητήσει αποφυλάκιση υπό όρους μετά την έκτιση 25 ετών. Η επιμέτρηση της ποινής της έχει προγραμματιστεί για τις 5 Οκτωβρίου.







Μαχαίρια και ένας τρίφτης τυριού δίπλα στο θύμα



Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι το πρωί της 31ης Οκτωβρίου 2025 και εντόπισε την 80χρονη με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η κόρη της συνελήφθη λίγο αργότερα.







Σύμφωνα με ένορκη κατάθεση που επικαλείται το PEOPLE, ένας αστυνομικός βρήκε πολλά μαχαίρια κουζίνας και έναν τρίφτη τυριού τοποθετημένα πάνω σε ένα μαξιλάρι δίπλα στην Άβερς, στο κρεβάτι.

Η Μοκ έδωσε διαφορετικές εκδοχές στους ερευνητές για όσα είχαν προηγηθεί της δολοφονίας.

Αρχικά ισχυρίστηκε ότι μπήκε στην κρεβατοκάμαρα της μητέρας της και είδε ακονισμένα μαχαίρια πάνω στο κρεβάτι. Υποστήριξε ότι η 80χρονη την ακολούθησε κρατώντας μαχαίρι και επιχείρησε να της επιτεθεί, με αποτέλεσμα εκείνη να τη μαχαιρώσει για να «σώσει τον εαυτό της».

Σε διαφορετική εκδοχή, είπε ότι μιλούσε στη μητέρα της για μια επικείμενη συνέντευξη για δουλειά, όταν εκείνη άρχισε να ακονίζει μαχαίρια και της είπε ότι τη ζήλευε.

«Έπρεπε να τη σκοτώσω, δεν επρόκειτο να σταματήσει», φέρεται να είπε στους ερευνητές.

Πίστευε ότι η μητέρα της ήταν «ο διάβολος»



Μετά τη δολοφονία, σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά από την έρευνα, η Μοκ μιλούσε στον εαυτό της και έκανε δηλώσεις που έδειχναν ότι πίστευε πως η μητέρα της ήταν ο διάβολος.







Ο πατριός της είχε αναφέρει στους ερευνητές ότι η 48χρονη είχε αρχικά διαγνωστεί με διπολική διαταραχή και αργότερα με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, σύμφωνα με την ίδια ένορκη κατάθεση.

Τον Ιανουάριο, δικαστής έκρινε ότι η Μοκ δεν ήταν ικανή να δικαστεί έπειτα από αξιολόγηση που είχε διαταχθεί από το δικαστήριο και την παρέπεμψε στο Larned State Hospital για περαιτέρω αξιολόγηση και θεραπεία. Τον Ιούλιο κρίθηκε πλέον ικανή να παραστεί σε δίκη και η ποινική διαδικασία συνεχίστηκε.

Η τηλεοπτική καριέρα της



Η Μοκ είχε εργαστεί ως παρουσιάστρια πρωινής ενημερωτικής εκπομπής στο KTVI Fox 2 του Σεντ Λούις από το 2011 έως το 2015, ενώ νωρίτερα, από το 2002 έως το 2004, είχε εργαστεί ως αθλητική ρεπόρτερ στο KLKN στη Νεμπράσκα.

Η παραδοχή της ενοχής της σημαίνει ότι δεν θα πραγματοποιηθεί δίκη για να κριθεί αν διέπραξε τη δολοφονία. Πλέον αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για την ποινή της.

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