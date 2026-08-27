Κρήτη - Τέλος Ανθεκτικότητας: Στα "χαρακώματα" με την κυβέρνηση οι τουριστικοί δήμοι για τα έσοδα

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια ευρείας κλίμακας αυτοδιοικητική «εξέγερση» με επίκεντρο το "Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση".

Οι μεγάλοι τουριστικοί δήμοι της Κρήτης, με μπροστάρη τον Δήμο Χερσονήσου, συντονίζουν τα βήματά τους και προετοιμάζουν νομική και πολιτική αντεπίθεση, διεκδικώντας την επιστροφή των εσόδων στις τοπικές κοινωνίες που σηκώνουν το βάρος του τουρισμού.



Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε σήμερα κρίσιμη τηλεδιάσκεψη μεταξύ δημάρχων κορυφαίων τουριστικών προορισμών και εξειδικευμένων νομικών συμβούλων από την Αθήνα. Στόχος της συνάντησης ήταν η νομική θωράκιση ενός κοινού υπομνήματος-διεκδίκησης, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στα αρμόδια υπουργεία, αμφισβητώντας την τρέχουσα φιλοσοφία του τέλους, το οποίο σήμερα καταλήγει εξολοκλήρου στα κρατικά ταμεία.

Η "φόρμουλα" της αναδιανομής: 48% - 12% - 40%



Οι δήμαρχοι δεν ζητούν απλώς πόρους, αλλά καταθέτουν μια συγκροτημένη και δίκαιη πρόταση αναδιανομής των εσόδων, η οποία εισάγει και το στοιχείο της εσωτερικής αλληλεγγύης μεταξύ των δήμων.

Όπως είπε στο Ράδιο Κρήτη και στη Ρένα Σημειαντωνάκη ο δήμαρχος Χερσονήσου Ζαχαρίας Δοξαστάκης, η πρόταση προβλέπει:



• 48% απευθείας στους δήμους-εισπράκτορες: Το σχεδόν μισό των εσόδων να επιστρέφει αυτόματα εκεί όπου παράγεται. Στους δήμους, δηλαδή, που βλέπουν τις υποδομές τους να δοκιμάζονται κάθε καλοκαίρι και χρειάζονται άμεσα κονδύλια για έργα θωράκισης, διαχείρισης υδάτων και καθαριότητας.



• 12% σε έναν «κουμπαρά» αλληλεγγύης: Το ποσοστό αυτό προτείνεται να κατευθύνεται στους υπόλοιπους, μη τουριστικούς δήμους της χώρας, στη βάση ενός δικαίου μηχανισμού αναδιανομής (στα πρότυπα του ΤΑΠ), ώστε να μην δημιουργούνται δήμοι δύο ταχυτήτων.



• Το 40% που υπολείπεται θα παραμένει στην κυβέρνηση για την κάλυψη των μεγάλων εθνικών αναγκών και των αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές.

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«Σηκώνουμε το βάρος, εισπράττουν άλλοι»



Η οργή των αυτοδιοικητικών πηγάζει από την πλήρη έλλειψη ανταποδοτικότητας του μέτρου.



Είναι παράδοξο οι επισκέπτες να επιβαρύνονται με ένα τέλος για την κλιματική κρίση, αλλά οι δήμοι –που υφίστανται τη φθορά να μην λαμβάνουν ούτε ένα ευρώ για να καταστήσουν τις υποδομές τους ανθεκτικές.

Οι νομικοί της Αθήνας που συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη εξετάζουν ήδη τη συμβατότητα του τρέχοντος πλαισίου με τις συνταγματικές αρχές της οικονομικής αυτοτέλειας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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