Γιατί οι 50άρηδες του σήμερα "ακυρώνουν" την πιο γνωστή ελληνική παροιμία;

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Η γνωστή λαϊκή παροιμία «Μην χτίζεις σπίτι στα 50, μην φυτεύεις δέντρο στα 60 και μην ράβεις ρούχα στα 70» μοιάζει εκ πρώτης όψεως απαισιόδοξη.

"Γεννήθηκε"σε περασμένους αιώνες, τότε που το προσδόκιμο ζωής ήταν χαμηλό και οι άνθρωποι στα 50 τους θεωρούνταν ήδη ηλικιωμένοι.

Το πρακτικό της μήνυμα ήταν σαφές: Μην ξεκινάς μακροχρόνια και επίπονα έργα αν δεν πρόκειται να προλάβεις να απολαύσεις τους καρπούς τους.

Σήμερα, εν έτει 2026, με την επιστήμη και την ποιότητα ζωής να έχουν παρατείνει τη νεότητα, οι 50άρηδες αγοράζουν σπίτια και οι 70άρηδες παραμένουν ενεργοί.

Σημαίνει αυτό ότι η παροιμία έχασε την αξία της; Κάθε άλλο.Αν απομονώσουμε το κυριολεκτικό νόημα και κρατήσουμε τη μεταφορά, η ρήση αυτή κρύβει μια βαθιά υπαρξιακή αλήθεια για τον σωστό χρόνο (timing) στη ζωή μας.

Μας διδάσκει τρία βασικά μαθήματα:

Συνειδητοποίηση της θνητότητας: Μας υπενθυμίζει ότι ο χρόνος μας είναι περιορισμένος και πολύτιμος.

Ιεράρχηση προτεραιοτήτων: Σε κάθε φάση της ζωής πρέπει να επιλέγουμε μάχες και έργα που ταιριάζουν στις αντοχές και τις πραγματικές μας ανάγκες.

Η τέχνη της απόλαυσης: Καθώς μεγαλώνουμε, η ενέργειά μας πρέπει να μετατοπίζεται από την «απόκτηση» (χτίσιμο, φύτεμα, ράψιμο) στην «απόλαυση» όσων ήδη έχουμε δημιουργήσει.

Η παροιμία δεν μας ζητά να παραιτηθούμε από τη ζωή. Αντίθετα, μας προτρέπει να ζούμε με σοφία. Μας θυμίζει ότι η ευτυχία στην ώριμη ηλικία δεν κρύβεται στα νέα υλικά αποκτήματα που απαιτούν κόπο, αλλά στην πνευματική ηρεμία, στις σχέσεις και στην ουσιαστική αξιοποίηση του κάθε λεπτού.

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