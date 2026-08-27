Τι συμβαίνει στο δέρμα όταν παίρνεις κολλαγόνο και βιταμίνη C

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες για τον δημοφιλή συνδυασμό κολλαγόνου και βιταμίνης C και ποιοι έχουν πραγματικά λόγο να τον επιλέξουν.







Τα συμπληρώματα κολλαγόνου έχουν μπει σε πολλές ρουτίνες ομορφιάς, υποσχόμενα τα πάντα, από τη μείωση των λεπτών γραμμών μέχρι πιο ελαστικό και σφριγηλό δέρμα.

Τώρα, πολλές εταιρείες προχωρούν ένα βήμα παραπέρα, προσθέτοντας βιταμίνη C στις συνθέσεις κολλαγόνου τους, ισχυριζόμενες ότι αυτό το δυναμικό δίδυμο μπορεί να υποστηρίξει την υγιή γήρανση του δέρματος ακόμη περισσότερο από ό,τι το κολλαγόνο μόνο του. Αλλά το πραγματικό ερώτημα είναι: Είναι τα συμπληρώματα κολλαγόνου και βιταμίνης C πραγματικά πιο αποτελεσματικά όταν συνδυάζονται ή μήπως η επιστήμη πίσω από αυτόν τον ισχυρισμό είναι υπερβολικά τραβηγμένη;

Πώς το κολλαγόνο επηρεάζει το δέρμα σας



Το κολλαγόνο είναι η πιο άφθονη πρωτεΐνη στο δέρμα. Λειτουργεί ως ένα υποστηρικτικό πλαίσιο που βοηθά στη διατήρηση της δομής, της αντοχής και της σφριγηλότητας του δέρματος. Ωστόσο, καθώς μεγαλώνουμε, η παραγωγή κολλαγόνου μειώνεται φυσικά, ενώ παράλληλα επιταχύνεται και η διάσπασή του. Με την πάροδο του χρόνου, αυτή η διαδικασία συμβάλλει στην εμφάνιση λεπτότερου δέρματος, λεπτών γραμμών, ρυτίδων και απώλειας της ελαστικότητας.







Παρότι δεν μπορούμε να αποτρέψουμε πλήρως την απώλεια κολλαγόνου, τα συμπληρώματα πεπτιδίων κολλαγόνου ενδέχεται να βοηθήσουν στον περιορισμό ορισμένων από τα ορατά σημάδια γήρανσης του δέρματος. Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι τα συμπληρώματα πεπτιδίων κολλαγόνου μπορούν να επιφέρουν μέτριες βελτιώσεις στην ενυδάτωση του δέρματος, την ελαστικότητα και την εμφάνιση των ρυτίδων, συνήθως μετά από 8 έως 12 εβδομάδες συστηματικής καθημερινής χρήσης. Τα καλά νέα είναι ότι τα επιστημονικά δεδομένα έχουν γίνει ολοένα και πιο συνεπή. Πιο συγκεκριμένα, μια μετα-ανάλυση 26 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων δοκιμών διαπίστωσε βελτιώσεις τόσο στην ελαστικότητα όσο και στην ενυδάτωση του δέρματος.

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Αυτά τα οφέλη μπορεί να οφείλονται στο γεγονός ότι τα πεπτίδια κολλαγόνου επιβιώνουν από τη διαδικασία της πέψης, εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος και στέλνουν σήματα σε εξειδικευμένα κύτταρα, τους ινοβλάστες, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή κολλαγόνου. Αν και τα στοιχεία είναι πολλά υποσχόμενα, η έρευνα δεν στερείται περιορισμών. Μια μετα-ανάλυση 23 δοκιμών του 2025 διαπίστωσε ότι τα οφέλη ήταν πιο έντονα στις μελέτες που χρηματοδοτήθηκαν από τη βιομηχανία και λιγότερο σαφή στις ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενες μελέτες. Ωστόσο, οι ανεξάρτητες δοκιμές είναι συνήθως μικρότερες, επομένως η έλλειψη στατιστικής σημαντικότητας δεν σημαίνει απαραίτητα και έλλειψη αποτελέσματος. Επιπλέον, πολλές από τις διαθέσιμες δοκιμές έχουν μικρή διάρκεια, ενώ τα προϊόντα διαφέρουν ως προς την πηγή του κολλαγόνου, τη δοσολογία και το μέγεθος των πεπτιδίων. Παρ' όλα αυτά, τα πεπτίδια κολλαγόνου φαίνεται ότι μπορούν να αποτελέσουν έναν λογικό και χαμηλού κινδύνου τρόπο υποστήριξης της υγείας του δέρματος.







Πώς επηρεάζει η βιταμίνη C το δέρμα σας



Η βιταμίνη C μπορεί να είναι περισσότερο γνωστή για τη συμβολή της στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος, όμως παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του δέρματος. Είναι απαραίτητη για τη σύνθεση του κολλαγόνου, καθώς λειτουργεί ως συμπαράγοντας των ενζύμων που συμμετέχουν στον σχηματισμό και τη σταθεροποίησή του. Παράλληλα, αποτελεί ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, συμβάλλοντας στην προστασία των κυττάρων του δέρματος από το οξειδωτικό στρες και υποστηρίζοντας τη φυσιολογική επούλωση των πληγών.

Δεδομένου του ρόλου της τόσο στην παραγωγή κολλαγόνου όσο και στην αντιοξειδωτική άμυνα του οργανισμού, τα συμπληρώματα βιταμίνης C έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον όσων επιθυμούν να βελτιώσουν την εμφάνιση του δέρματός τους. Ωστόσο, οι μελέτες δείχνουν ότι η τοπική εφαρμογή της προσφέρει περισσότερα οφέλη στο δέρμα σε σύγκριση με τη λήψη της από το στόμα. Για τον λόγο αυτό, ένα συμπλήρωμα βιταμίνης C μπορεί να είναι πραγματικά χρήσιμο κυρίως για άτομα των οποίων η πρόσληψη είναι σταθερά χαμηλή ή που ακολουθούν μια πολύ περιοριστική διατροφή.

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Όμως, οι περισσότεροι άνθρωποι που καταναλώνουν τακτικά φρούτα και λαχανικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους μέσω της διατροφής. Οι ενήλικες γυναίκες χρειάζονται γενικά 75 χιλιοστόγραμμα την ημέρα, ενώ οι ενήλικες άνδρες χρειάζονται 90 χιλιοστόγραμμα, με υψηλότερες ανάγκες για όσους καπνίζουν. Οι πιπεριές, τα εσπεριδοειδή, τα μούρα, το ακτινίδιο, το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C.







Ο συνδυασμός βιταμίνης C με κολλαγόνο λειτουργεί καλύτερα;



Δεδομένου ότι η βιταμίνη C είναι απαραίτητη για την παραγωγή κολλαγόνου, είναι εύκολο να υποθέσει κανείς ότι η λήψη ενός συμπληρώματος βιταμίνης C μαζί με κολλαγόνο θα ενισχύσει αυτόματα τα οφέλη του. Αν και αυτή η θεωρία έχει βιολογική βάση, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη. Η βιταμίνη C πράγματι βοηθά τα ένζυμα που είναι υπεύθυνα για τον σχηματισμό και τη σταθεροποίηση του κολλαγόνου να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους. Ωστόσο, η δράση αυτή εξαρτάται μόνο από την ποσότητα βιταμίνης C που απαιτείται για τη φυσιολογική λειτουργία αυτών των ενζύμων. Μόλις οι ανάγκες αυτές καλυφθούν, η πρόσληψη μεγαλύτερης ποσότητας βιταμίνης C δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η σύνθεση κολλαγόνου θα συνεχίσει να αυξάνεται.

Επομένως, εάν ήδη λαμβάνετε επαρκή ποσότητα βιταμίνης C μέσω της διατροφής σας, δεν υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η επιπλέον λήψη της μαζί με κολλαγόνο προσφέρει πρόσθετα οφέλη για το δέρμα. Έτσι, παρόλο που πολλά συμπληρώματα κολλαγόνου περιλαμβάνουν και βιταμίνη C, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε κατά πόσο η βιταμίνη C είναι εκείνη που συμβάλλει στα βέλτιστα αποτελέσματα.







Στην πραγματικότητα, τα κλινικά στοιχεία είναι περιορισμένα, επειδή οι περισσότερες μελέτες εξετάζουν συνδυασμένα προϊόντα αντί να συγκρίνουν το κολλαγόνο μόνο του με το κολλαγόνο σε συνδυασμό με βιταμίνη C. Μια μικρή μελέτη του 2014 που εξέτασε αυτό το ερώτημα διαπίστωσε ότι η προσθήκη 500 mg βιταμίνης C στο κολλαγόνο δεν βελτίωσε περισσότερο την ενυδάτωση ή την ελαστικότητα του δέρματος σε σύγκριση με το κολλαγόνο μόνο του. Ο συνδυασμός μπορεί να έχει νόημα για άτομα με χαμηλή πρόσληψη βιταμίνης C. Ωστόσο, για όσους ήδη καλύπτουν τις καθημερινές τους ανάγκες, η λήψη επιπλέον βιταμίνης C μαζί με κολλαγόνο είναι απίθανο να ενισχύσει περαιτέρω τις ευεργετικές επιδράσεις του στο δέρμα.

Άλλες συμβουλές για την υποστήριξη της υγείας του δέρματος



Ενώ η συμπλήρωση με κολλαγόνο μπορεί να είναι ευεργετική για την υγεία του δέρματος, δεν θα πρέπει ποτέ να αντικαθιστά τις αποδεδειγμένα αποτελεσματικές στρατηγικές περιποίησης του δέρματος, όπως:

Να φοράτε αντηλιακό. Η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την επιβράδυνση της γήρανσης του δέρματος είναι ταυτόχρονα και η λιγότερο εντυπωσιακή: η προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το αντηλιακό μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό της βλάβης από την υπεριώδη ακτινοβολία, έναν από τους σημαντικότερους εξωτερικούς παράγοντες που προκαλούν διάσπαση του κολλαγόνου, ρυτίδες και ανομοιόμορφη χρώση.

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Ακολουθήστε μια συνεπή ρουτίνα περιποίησης του δέρματος. Μια σωστή ρουτίνα περιλαμβάνει αντηλιακό, ενυδατική κρέμα και, όταν χρειάζεται, προϊόντα με αντιοξειδωτικά συστατικά.







Υιοθετήστε μια ισορροπημένη διατροφή. Καταναλώστε επαρκή ποσότητα πρωτεΐνης, ώστε να παρέχετε στον οργανισμό τα απαραίτητα αμινοξέα για την κατασκευή και την επιδιόρθωση των ιστών, μαζί με άφθονα πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά, που αποτελούν εξαιρετικές πηγές βιταμίνης C, καροτενοειδών και πολυφαινολών. Παράλληλα, προτιμήστε υγιεινά λιπαρά από τρόφιμα όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια.







Παραμείνετε ενυδατωμένοι. Αν και η επαρκής ενυδάτωση δεν μπορεί να εξαφανίσει τις ρυτίδες, το χρόνιο έλλειμμα υγρών επηρεάζει αρνητικά τόσο την όψη όσο και τη λειτουργία του δέρματος. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να πίνετε αρκετό νερό καθημερινά.







Δώστε προτεραιότητα σε υγιεινές συνήθειες ζωής. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα, η αποτελεσματική διαχείριση του στρες και η αποφυγή του καπνίσματος παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της υγείας του δέρματος.







Συμβουλευτείτε έναν δερματολόγο. Η συνεργασία με έναν πιστοποιημένο δερματολόγο αποτελεί την καλύτερη επιλογή όταν υπάρχουν επίμονες αλλαγές στο δέρμα, νέες ή μεταβαλλόμενες δερματικές βλάβες ή όταν επιθυμείτε ένα πιο εξατομικευμένο πρόγραμμα αντιγήρανσης.







Όπως γίνεται αντιληπτό, όσον αφορά την υγεία του δέρματος, δεν υπάρχει ένα μόνο συμπλήρωμα που μπορεί να γυρίσει τον χρόνο πίσω. Τα συμπληρώματα πεπτιδίων κολλαγόνου ενδέχεται να προσφέρουν μέτρια οφέλη στην εμφάνιση των ρυτίδων, την ενυδάτωση και την ελαστικότητα του δέρματος, ενώ η βιταμίνη C διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παραγωγή κολλαγόνου. Ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο συμπληρωμάτων δεν αποτελεί απαραίτητα μια «συντόμευση» για καλύτερα αποτελέσματα στο δέρμα, ιδιαίτερα όταν οι καθημερινές ανάγκες σε βιταμίνη C καλύπτονται ήδη μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής.

Πηγή: jenny.gr

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