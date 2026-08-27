ΠΑΣΟΚ: Πακέτο 10+1 μέτρων για τα «κόκκινα δάνεια» – Όλο το σχέδιο

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Με κεντρικό σύνθημα «Αλλάζουμε τους κανόνες» και φόντο την ειδική εκδήλωση στο Σεράφειο σήμερα (27/8), το ΠΑΣΟΚ καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Το πλαίσιο που έχει ετοιμάσει η Χαριλάου Τρικούπη εστιάζει στην προστασία της κύριας κατοικίας, τους αυστηρούς κανόνες στους servicers και την αποσυμφόρηση των οικοκυριών, αγροτών και επιχειρήσεων και εντάσσεται στην ευρύτερη λογική του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που θέλει να καταστήσει σαφές το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται.

Η επιλογή του θέματος έχει τη δική της ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν το ζήτημα είναι ζωτικής σημασίας για μεγάλη μερίδα υπερχρεωμένων νοικοκυριών, στα οποία η πρότασή τους προσφέρει ανάσες, την ώρα που η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να ακολουθήσει –και λόγω των πεπραγμένων της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρούν, με άλλα λόγια, ως ένα προνομιακό πεδίο πολιτικής υπεροχής που αναδεικνύει ποιος μπορεί, σε προγραμματικό επίπεδο, να θεωρείται ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ.

Τα 10+1 μέτρα της πρότασης

Επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας: Προστασία για αξίες από €200.000 (άγαμος) έως €320.000 (τετραμελής οικογένεια). Προβλέπεται μακροχρόνια ρύθμιση έως 35 έτη, μειωμένες δόσεις την πρώτη τριετία και κρατική συνεισφορά για τους ευάλωτους.

Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για το δημόσιο: Για οφειλές έως €500.000 σε εφορία, ασφαλιστικά ταμεία και Δήμους. Εξόφληση του 70% της οφειλής σε έως 120 δόσεις και οριστική διαγραφή του υπόλοιπου 30% με την ολοκλήρωσή της. Μείωση προσαυξήσεων 40%–85% (ή 100% σε εφάπαξ καταβολή) και αναβίωση παλαιών ρυθμίσεων με κατάθεση μίας δόσης.

Υποχρεωτικός και βιώσιμος εξωδικαστικός συμβιβασμός: Υποχρεωτική συμμετοχή πιστωτών με αιτιολόγηση σε περίπτωση απόρριψης. Αύξηση των ορίων ευάλωτου κατά 25% (με τιμαριθμική αναπροσαρμογή) και ίδρυση Περιφερειακών Επιτροπών Διευθέτησης Οφειλών.

Αυστηροί κανόνες και κυρώσεις σε servicers: Υποχρέωση παροχής πλήρους ιστορικού οφειλής, δυνατότητα φυσικής εξυπηρέτησης (κατάστημα ανά Περιφερειακή Ενότητα) και επιβολή κυρώσεων (απώλεια τόκων, απαγόρευση πλειστηριασμών) σε περιπτώσεις αυθαιρεσίας.

Δικαίωμα προαίρεσης στον δανειολήπτη: Ευκαιρία οριστικού διακανονισμού της οφειλής πριν το δάνειο μεταβιβαστεί σε fund.

Θωράκιση απέναντι στην αναγκαστική εκτέλεση: Δικαίωμα αποζημίωσης ή ακύρωσης καταγγελιών αν παραβιαστεί ο Κώδικας Δεοντολογίας. Παράλληλα, απαγορεύεται η έκδοση διαταγής πληρωμής όσο βρίσκεται σε εξέλιξη διαπραγμάτευση.

Δίκαιη λύση για τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Κατανομή της ζημίας από τη συναλλαγματική ισοτιμία κατά 2/3 στον πιστωτή και 1/3 στον δανειολήπτη (καλύπτει και όσους έκαναν ήδη μετατροπή σε ευρώ).

Επιβράβευση συνεπών οφειλετών: Σε περίπτωση απώλειας ρύθμισης μετά από 3 έτη συνέπειας, το εναπομείναν αρχικό χρέος δεν αναβιώνει στο σύνολό του, αλλά μειώνεται αναλογικά και χωρίς τόκους υπερημερίας.

Προστασία της αγροτικής γης: Εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της απαραίτητης αγροτικής περιουσίας για την άσκηση επαγγέλματος. Μη συνυπολογισμός αγροτικής γης έως €50.000 στα περιουσιακά κριτήρια ευάλωτων αγροτών.

Δικαιότερο Πλαίσιο για τους εγγυητές: Σύνδεση της ευθύνης του εγγυητή με το πραγματικό (και συχνά απομειωμένο) τίμημα μεταβίβασης της απαίτησης στο fund.

Θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού: Δημιουργία ειδικού προστατευόμενου λογαριασμού για επιχειρήσεις, επαγγελματίες και αγρότες. Το όριο προστασίας υπολογίζεται βάσει λειτουργικών δαπανών και μισθοδοσίας, με αποκλειστική χρήση για επαγγελματικές συναλλαγές.

Στην σημερινή εκδήλωση, που έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο Σεράφειο, πριν από την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη προβλέπεται πάνελ-συζήτηση με παρεμβάσεις της Μιλένας Αποστολάκη, του Νικόλα Φαραντούρη, του αρμόδιου γραμματέα Δημήτρη Σπυράκου, του προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, του εκπροσώπου από την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου Νίκου Γριζάνη και του νομικού συμβούλου του ΕΚΠΟΙΖΩ, Κωνσταντίνου Ζερβουλάκου.

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