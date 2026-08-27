Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Τι αλλάζει για χιλιάδες επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου

Ηλεκτρονικά «ραβασάκια» στέλνει τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ σε χιλιάδες επιχειρήσεις, υπενθυμίζοντας ότι από την 1η Οκτωβρίου 2026 ανοίγει γι’ αυτές το κεφάλαιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Στο νέο καθεστώς μπαίνουν οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμόσουν τα συστήματά τους και να υποβάλουν εγκαίρως τη σχετική δήλωση στο myDATA. Το μήνυμα της φορολογικής διοίκησης συνοδεύεται και από προειδοποίηση για τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, καθώς η έκδοση τιμολογίου με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που ορίζει το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζεται φορολογικά ως μη έκδοση παραστατικού.

Σενάρια παράτασης

Την ίδια ώρα, πάντως, στην αγορά παραμένει ανοιχτή η συζήτηση για μετάθεση της δεύτερης φάσης εφαρμογής του μέτρου.

Επαγγελματικοί φορείς ζητούν περισσότερο χρόνο προσαρμογής και στο τραπέζι βρίσκεται το ενδεχόμενο η υποχρεωτική εφαρμογή για τις μικρότερες επιχειρήσεις να μεταφερθεί για την 1η Μαρτίου 2027.

Ποιοι μπαίνουν στο νέο σύστημα

Στο νέο καθεστώς περνούν από την 1η Οκτωβρίου οι επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως και 1 εκατ. ευρώ, με βάση τη δήλωση του φορολογικού έτους που ξεκίνησε εντός του 2023. Πρόκειται για τη δεύτερη και τελευταία περίοδο εφαρμογής της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όπως προβλέπεται από την Α.1128/2025 Κοινή Απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Η υποχρέωση αφορά τις συναλλαγές χονδρικής μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδας ή με τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συναλλαγές με φορείς της Γενικής Κυβέρνησης (B2G), για τις οποίες δεν ισχύει ήδη υποχρέωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης βάσει ειδικότερων διατάξεων.

Οι δύο τρόποι έκδοσης

Με το νέο καθεστώς, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια θα μπορούν να εκδίδονται αποκλειστικά με δύο τρόπους:

Μέσω Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων ή



Μέσω των δωρεάν εφαρμογών της ΑΑΔΕ timologio και myDATAapp, οι οποίες επιτρέπουν την ψηφιακή έκδοση των παραστατικών και την ταυτόχρονη διαβίβασή τους στην πλατφόρμα myDATA.



Μεταβατική περίοδος έως το τέλος του έτους

Για τις επιχειρήσεις προβλέπεται περίοδος σταδιακής προσαρμογής από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Στο διάστημα αυτό θα επιτρέπεται η παράλληλη χρήση των υφιστάμενων τρόπων έκδοσης και διαβίβασης παραστατικών, αλλά υπό συγκεκριμένη προϋπόθεση.

Θα πρέπει να έχει υποβληθεί η σχετική δήλωση μέσω της εφαρμογής «Δήλωση ηλεκτρονικής έκδοσης μέσω Παρόχου, Ιδιοπαρόχου ή της εφαρμογής timologio» στο myDATA, με ημερομηνία έναρξης χρήσης των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης το αργότερο την 1η Οκτωβρίου 2026. Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι η σχετική δήλωση μπορεί να υποβληθεί εμπρόθεσμα έως τις 12 Οκτωβρίου 2026.

Οι παγίδες και τα πρόστιμα

Το νέο καθεστώς συνοδεύεται με κυρώσεις. Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί ότι η μη υποβολή ή η εκπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται για μη υποβολή ή την εκπρόθεσμη υποβολή πληροφοριακής δήλωσης.

Για όσους δεν εκδίδουν το ηλεκτρονικό τιμολόγιο με έναν από τους προβλεπόμενους, το τιμολόγιο θεωρείται ως μη εκδοθέν και ενεργοποιούνται τα πρόστιμα του άρθρου 57 του ΚΦΔ.

Ειδικότερα, για παραστατικά που επιβαρύνονται με ΦΠΑ επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% του φόρου, το οποίο δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 250 ή 500 ευρώ ανά έλεγχο, ανάλογα με το λογιστικό σύστημα που τηρεί η επιχείρηση.

Για παραστατικά που δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ, το πρόστιμο ανέρχεται σε 500 ή 1.000 ευρώ ανά έλεγχο, επίσης ανάλογα με το τηρούμενο λογιστικό σύστημα.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι από τις 2 Μαρτίου 2026 η αποδοχή του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τον λήπτη των αγαθών ή των υπηρεσιών είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με τα email που στέλνει η ΑΑΔΕ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

1 Οκτωβρίου 2026: ξεκινά η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις με έσοδα έως 1 εκατ. ευρώ.



12 Οκτωβρίου 2026: εκπνέει η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή της σχετικής δήλωσης.



31 Δεκεμβρίου 2026: ολοκληρώνεται η περίοδος σταδιακής συμμόρφωσης.



Τα τιμολόγια εκδίδονται μέσω Παρόχου ή των εφαρμογών timologio/myDATAapp.



Η μη τήρηση του προβλεπόμενου τρόπου ηλεκτρονικής έκδοσης ισοδυναμεί με μη έκδοση τιμολογίου, με τα αντίστοιχα πρόστιμα.

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