Πώς μια σακούλα σούπερ μάρκετ θα κάνει τη σκούπα σου... ηλεκτρική!

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Αν έχεις κατοικίδιο στο σπίτι, ξέρεις καλά το μαρτύριο. Σκουπίζεις το πάτωμα και οι τρίχες κάνουν πάρτι: Οι μισές πετούν στον αέρα και οι άλλες μισές μπλέκονται στις τρίχες της σκούπας, αναγκάζοντάς σε να τις καθαρίζεις μετά με τα χέρια (μπλιαχ!).

Υπάρχει όμως ένα DIY hack που θα σε γλυτώσει από τα νεύρα, χρησιμοποιώντας το πιο υποτιμημένο αντικείμενο στο σπίτι: Τη σακούλα από το σούπερ μάρκετ.

Η «τεχνολογία» πίσω από το κόλπο

Παίρνεις μια πλαστική σακούλα, την τυλίγεις γύρω από τη βάση της σκούπας και δένεις τα χερούλια στο κοντάρι. Συγχαρητήρια, μόλις έφτιαξες μια υβριδική σκούπα.

Καθώς σκουπίζεις, η τριβή της σακούλας με το πάτωμα δημιουργεί στατικό ηλεκτρισμό. Το πλαστικό μετατρέπεται σε μαγνήτη που «ρουφάει» χνούδια, σκόνη και τρίχες, χωρίς να τους επιτρέπει να δραπετεύσουν.

Γιατί θα το λατρέψεις

Αντίο χειροκίνητο καθάρισμα!! Η σκούπα σου παραμένει πεντακάθαρη.

Λιγότερο φτάρνισμα: Η σκόνη κολλάει στη σακούλα και δεν σηκώνεται σύννεφο στην ατμόσφαιρα.

The Easy Exit: Μόλις τελειώσεις, βγάζεις τη σακούλα, την γυρίζεις ανάποδα και την πετάς. Δοκίμασέ το και δες τη σκούπα σου να αποκτά υπερδυνάμεις, χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ!

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