Ηράκλειο: "Σαφάρι" ελέγχων από την Τουριστική Αστυνομία - Πλήθος παραβάσεων σε βορρά και νότο

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιεί η Τουριστική Αστυνομία Ηρακλείου σε τουριστικές και παραλιακές περιοχές του νομού, τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έλεγχοι έχουν ήδη οδηγήσει στην καταγραφή πολλών παραβάσεων.

Στο επίκεντρο βρίσκονται ζητήματα πυρασφάλειας και πυροπροστασίας, αλλά και θέματα που αφορούν τις εργασιακές συνθήκες και την τήρηση των προβλεπόμενων υποχρεώσεων. Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται σε μία κατηγορία επιχειρήσεων. Κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων (rent a car), τουριστικά γραφεία, αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις που σχετίζονται με την τουριστική δραστηριότητα, ακόμη και σε σούπερ μάρκετ.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δικαιολογίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, επικαλούνται σε ορισμένες περιπτώσεις οι επαγγελματίες όταν διαπιστώνεται κάποια παράβαση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι αρκετοί υποστηρίζουν πως δεν γνώριζαν ότι υπήρχε συγκεκριμένη υποχρέωση, ενώ σε άλλες περιπτώσεις αναφέρουν ότι δεν γνώριζαν τον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν μια προβλεπόμενη διαδικασία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η Τουριστική Αστυνομία Ηρακλείου έχει καταρτίσει από τα μέσα Ιουλίου ένα οργανωμένο πρόγραμμα ελέγχων, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε διαφορετικές περιοχές του νομού, με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές με αυξημένη τουριστική κίνηση. Η μέχρι τώρα εικόνα δείχνει ότι παραβάσεις εντοπίζονται τόσο στα βόρεια όσο και στα νότια του Ηρακλείου και αφορούν διαφορετικούς κλάδους της τουριστικής αγοράς.

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