Συντάξεις: Ποιοι κερδίζουν από τις νέες αυξήσεις και τις ενισχύσεις

Σημαντικές αλλαγές και οικονομικές ενισχύσεις για συνταξιούχους, εργαζόμενους και οικογένειες βρίσκονται στο επίκεντρο των μέτρων που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Για τους συνταξιούχους, η έκτακτη ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο αναμένεται να αυξηθεί από τα 300 ευρώ που είναι σήμερα στα 400 έως 446 ευρώ. Σύμφωνα με την εργατολόγο Ματίνα Τριανταφύλλη, η ενίσχυση αφορά περίπου 1,8 εκατομμύρια δικαιούχους, μεταξύ των οποίων συνταξιούχοι άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα αναπηρίας. Εξετάζεται παράλληλα το ενδεχόμενο διεύρυνσης των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Αυξήσεις στις συντάξεις

Αύξηση στις συντάξεις αναμένεται και το 2027. Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η αύξηση εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 2,7% και 2,8%, έναντι του 2,4% που υπολογιζόταν αρχικά. Έτσι, για μια σύνταξη ύψους 1.000 ευρώ, η μηνιαία αύξηση υπολογίζεται περίπου στα 27-28 ευρώ.

Η αύξηση, ωστόσο, δεν αναμένεται να καλύψει πλήρως τις απώλειες που έχουν προκαλέσει ο πληθωρισμός και οι προηγούμενες περικοπές στις συντάξεις. Όπως επισημαίνεται, οι συνταξιούχοι υπέστησαν σειρά περικοπών κατά την περίοδο των μνημονίων, με αποτέλεσμα οι μεταγενέστερες αυξήσεις να μην έχουν αποκαταστήσει πλήρως την απώλεια αγοραστικής δύναμης.

Παράλληλα, αναμένεται να μπει τέλος στο ζήτημα της προσωπικής διαφοράς. Συγκεκριμένα, οι συνταξιούχοι που εξακολουθούν να έχουν προσωπική διαφορά αναμένεται να λάβουν πλέον ολόκληρη την προβλεπόμενη αύξηση.

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Στο τραπέζι βρίσκονται επίσης παρεμβάσεις για τους εργαζόμενους, με βασικό μέτρο τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία ποσοστιαία μονάδα.

Στόχος είναι να μειωθεί το μη μισθολογικό κόστος και μέρος του οφέλους να περάσει στον εργαζόμενο μέσω της αύξησης των καθαρών αποδοχών του, ενώ ένα μέρος αναμένεται να αφορά και τον εργοδότη.

Ενίσχυση οικογενειών και επίδομα παιδιού

Εξετάζεται ακόμη η αύξηση του επιδόματος παιδιού Α21, με έμφαση στις οικογένειες που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά επίπεδα.

Στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των οικογενειών εξετάζεται επίσης η αύξηση του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί, το οποίο χορηγήθηκε φέτος σε δικαιούχους που πληρούσαν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Τι αλλάζει στις συντάξεις χηρείας

Σημαντική, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, είναι και η αλλαγή που αφορά τις συντάξεις χηρείας. Περίπου 8.500 δικαιούχοι που είχαν υποστεί μείωση της σύνταξης χηρείας μετά την πάροδο της τριετίας, επειδή εργάζονται ή λαμβάνουν δική τους σύνταξη, αναμένεται πλέον να λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό. Ωστόσο, δεν προβλέπεται η καταβολή αναδρομικών για το διάστημα κατά το οποίο η σύνταξή τους είχε μειωθεί.

Παράλληλα, περίπου 75.000 συνταξιούχοι που εξακολουθούσαν να λαμβάνουν ολόκληρη τη σύνταξη χηρείας, παρά το γεγονός ότι βάσει του προηγούμενου καθεστώτος θα έπρεπε να έχει μειωθεί, δεν θα κληθούν να επιστρέψουν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα τα ποσά που έλαβαν.

Τέλος, περίπου 120.000 συνταξιούχοι διατηρούν το δικαίωμα στις δύο εθνικές συντάξεις.

Εξαίρεση αποτελούν όσοι λαμβάνουν σύνταξη χηρείας από θάνατο συζύγου πριν από τον Μάιο του 2016, καθώς δεν υπάγονται στη συγκεκριμένη νέα ρύθμιση και συνεχίζουν να λαμβάνουν τη μειωμένη σύνταξη χηρείας.

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