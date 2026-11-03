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GOSSIP - LIFESTYLE

Σφακιανάκης: Η σπάνια φωτό του μετά από χρόνια απουσίας

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clock 09:00 | 03/11/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μία σπάνια φωτογραφία με τον Νότη Σφακιανάκη δημοσίευσε ο ανιψιός του, Κωνσταντίνος, για τα 67α γενέθλιά του.

 Πρόκειται για ένα στιγμιότυπο από παλαιότερη κοινή τους εξόρμηση, το οποίο επέλεξε να συνοδεύσει με ένα προσωπικό μήνυμα για τον θείο του.

«Γερός να είσαι θέλω κι ας είσαι όπου θέλεις κι όπως θέλεις!! Μετά από όλα αυτά που έχεις προσφέρει το αξίζεις!!! Χρόνια καλά, θείε μου!!! Υγεία σου εύχομαι μόνο», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Νότης Σφακιάνακης Φωτογραφία
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