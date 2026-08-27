Παναγοπούλου: Η απώλεια 25 κιλών και ο λόγος πίσω από την αλλαγή

Η Βάσια Παναγοπούλου μίλησε στο περιοδικό Ok και αποκάλυψε πως έγινε για πρώτη φορά ξανθιά, ενώ παράλληλα έχασε 25 κιλά.

Για πρώτη φορά λοιπόν, ξανθιά. Δεν φοβάσαι τις αλλαγές στα μαλλιά σου;

Δεν έχω υπάρξει ποτέ ξανθιά. Ήταν ιδέα της Βάνας Δημητρίου (σ.σ. σεναριογράφου στις «Μπλε Ώρες») και δεν ήμουν αρνητική. Το άκουσα με ψυχραιμία, θα έλεγα (γέλια). Είπα: «Ναι, γιατί όχι; Θα το προσπαθήσω και αν γίνεται –εννοώντας το τεχνικό κομμάτι–, με χαρά».

Πριν από 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήταν που είχες κόψει τα μαλλιά σου κοντά.

Όπως και τότε που έγινε για τις ανάγκες του ρόλου μου στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Επιθυμίες», έτσι και τώρα έγινε με αφορμή τον ρόλο της Κορίνας στο νέο σίριαλ του ΣΚΑΪ «Μπλε Ώρες». Θεωρώ ότι μέσα στη διαδικασία που ακολουθεί ο ηθοποιός, πέρα από την εσωτερική προσέγγιση του ρόλου του, πρέπει να ταιριάζει και η εξωτερική του εμφάνιση.

Η αλλαγή δεν περιορίστηκε μόνο στα μαλλιά σου, αλλά αδυνάτισες κιόλας.

Το έκανα για μένα. Ήταν θέμα υγείας, προληπτικά. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ξέρεις, όταν φτιάχνει η εξωτερική σου εικόνα, βελτιώνεται και η διάθεσή σου. Μόνο καλό είναι. Έχασα συνολικά 25 κιλά.

Διαβάστε επίσης

Η Φαίη Σκορδά επιστρέφει στον ΑΝΤ1

Συγκινεί η Βικτώρια Δέλλα ανήμερα των γενεθλίων της Γωγώς Μαστροκώστα