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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

"Εκκρεμότητα" Μητσοτάκη - Πορτοσάλτε: Μια βόλτα στην Αθήνα γεμάτη "καρφιά" για την καθημερινότητα (βίντεο)

μητσοτακης - πορτοσαλτε
clock 13:25 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη έκανε ο Άρης Πορτοσάλτε στον «αέρα» της εκπομπής «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, αναφερόμενος σε μια προσωπική «εκκρεμότητα» που έχει με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Όπως δήλωσε ο γνωστός δημοσιογράφος, υπάρχει μια παλαιότερη δέσμευση μεταξύ των δύο ανδρών να περπατήσουν μαζί στο κέντρο της Αθήνας.

Στόχος αυτής της κοινής βόλτας-αυτοψίας είναι να δει ο Πρωθυπουργός από πρώτο χέρι την πραγματική εικόνα της καθημερινότητας των πολιτών: Τα κακοποιημένα πεζοδρόμια, το κυκλοφοριακό χάος και τις γενικότερες υποδομές της πόλης που δυσκολεύουν τη ζωή των Αθηναίων.

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