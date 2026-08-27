Κτηματολόγιο Ηρακλείου: Τελευταία εβδομάδα για δηλώσεις – Λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου η προθεσμία

Μια εβδομάδα έχουν στη διάθεση τους όσοι δεν δήλωσαν τις περιουσίες τους στην κτηματογράφηση να σπεύσουν να το κάνουν άμεσα καθώς λήγει στις 3 Σεπτεμβρίου η σχετική προθεσμία.

Όπως είναι γνωστό στην διαδικασία της κτηματογράφησης που αφορά στις επεκτάσεις των παλαιών ορίων του Δήμου Ηρακλείου υπάρχουν τεράστια κενά καθώς είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των πολιτών που δεν συμμετείχε στην όλη διαδικασία με αποτέλεσμα να μην έχει δηλώσει τις ιδιοκτησίες του.

Στο πλαίσιο αυτό έχει δοθεί μια παράταση μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου αλλά για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων οι οποίες μπορούν δηλωθούν.

Ειδικότερα σύμφωνα με την Ένωση Ιδιοκτητών Ακινήτων Νομού Ηρακλείου μπορούν να δηλωθούν τα ακίνητα που δεν έχουν δηλωθεί και κατοχυρώνονται με δήλωση χρησικτησίας ή τα ακίνητα στα οποία εκκρεμεί η συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομιάς.

Επίσης μπορούν να δηλωθούν όλα τα ακίνητα στα οποία έχει γίνει συμβόλαιο από το 2021 μέχρι σήμερα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το γεγονός ότι δεν έγινε προανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων λόγω της μη συμμετοχής του κόσμου στην όλη διαδικασία πρακτικά σημαίνει ότι από τις αρχές του χρόνου θα έχουμε την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας.

Αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να το λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους για να μην καταλήξουν τα ακίνητα τους αγνώστου ιδιοκτήτη.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσα ακίνητα δεν δηλωθούν εμπρόθεσμα μέχρι τη λήξη και της τελευταίας προθεσμίας που έχει δοθεί στις 3 Σεπτεμβρίου για να κατοχυρωθούν στους ιδιοκτήτες τους, ο μόνος δρόμος που υπάρχει είναι να γίνει δικαστική προσφυγή.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα πρέπει να σπεύσουν οι ιδιοκτήτες να αξιοποιήσουν την τελευταία προθεσμία που δίδεται για να κατοχυρώσουν τις ιδιοκτησίες τους.

Ωστόσο αυτό το οποίο εκτιμάται είναι ότι μοιραία οδηγούμαστε σε σωρεία δικαστικών προσφυγών, αφού η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων ανέδειξε πληθώρα σφαλμάτων που αφορούν τόσο το ιδιοκτησιακό καθεστώς, όσο και στην χωρική αποτύπωση των ακινήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι με βάση τα αποτελέσματα της ανάρτησης δεν λήφθηκαν υπόψιν έγγραφα νομικής φύσεως που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες εμπράγματων δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους ως αγνώστου ιδιοκτήτη.

Αντίστοιχα δεν λήφθηκαν υπόψιν τοπογραφικά διαγράμματα που είχαν προσκομιστεί από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται τα ακίνητά τους είτε ως μη εντοπισμένα -αγνώστου ιδιοκτήτη, είτε να υπάρχει λάθος οριοθέτηση των ιδιοκτησιών που δηλώθηκαν με σύγχρονα τοπογραφικά.

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