ΠΑΓΝΗ: Πάνω από 35.000 ημέρες άδειας και 3.000 ρεπό χρωστούμενα στους εργαζόμενους

Πάνω από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας, καθώς και περισσότερα από 3.000 ρεπό και αργίες, παραμένουν οφειλόμενα στο νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, σύμφωνα με ανακοίνωση των εργαζομένων.

Η εικόνα αυτή, όπως καταγγέλλεται, αποτυπώνει τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού και την πίεση που δέχεται το νοσηλευτικό προσωπικό, με εργαζόμενους να καλούνται να καλύψουν αυξημένες ανάγκες, ακόμη και με ακατάστατα ωράρια εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, από την αρχή του 2026 έως την 1η Αυγούστου έχουν αποχωρήσει από το ΠΑΓΝΗ 85 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 58 μόνιμοι, χωρίς να έχουν καλυφθεί οι αντίστοιχες ανάγκες.

Για τη Νοσηλευτική Υπηρεσία είχαν ζητηθεί 45 θέσεις επικουρικού προσωπικού, όμως εγκρίθηκαν 22, με μόλις τρεις να αφορούν νέες προσλήψεις.

Οι εργαζόμενοι ζητούν άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου με μόνιμο προσωπικό, κάλυψη όλων των αναγκαίων οργανικών θέσεων και αλλαγές στον Οργανισμό του ΠΑΓΝΗ, ώστε, όπως αναφέρουν, να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες του νοσοκομείου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση των εργαζομένων:

Την ώρα που η κυβέρνηση προκαλεί, μιλώντας για την καλύτερη δημόσια και δωρεάν Υγεία, για αναβαθμισμένες υπηρεσίες και ανακαινισμένα νοσοκομεία, οι ασθενείς ζουν στο πετσί τους τις πολύμηνες αναμονές στις λίστες της ντροπής, βάζουν όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, ενώ οι εργαζόμενοι έχουν ξεπεράσει προ πολλού τα όρια της εξουθένωσης.

Το «καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών», στο ΠΑΓΝΗ, χρωστάει μόνο στη Νοσηλευτική Υπηρεσία πάνω από 35.000 ημέρες κανονικής άδειας, μαζί με περισσότερα από 3.000 οφειλόμενα ρεπό και αργίες. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται τα ακατάστατα και παράνομα ωράρια εργασίας (απόγευμα – πρωί – νύχτα), ενώ η στελέχωση των περισσότερων Τμημάτων βρίσκεται κάτω από το όριο ασφαλείας.

Προσωπικό αποχωρεί είτε λόγω συνταξιοδότησης είτε λόγω παραίτησης και δεν αναπληρώνεται. Συνολικά, από 1/1/2026 έως 1/8/2026, από το ΠΑΓΝΗ έχουν αποχωρήσει 85 συνάδελφοι, από τους οποίους 58 μόνιμοι, 21 επικουρικοί και 6 με συμβάσεις ΟΑΕΔ.

Με τεράστια δυσκολία και χάρη στις συνεχείς θυσίες των εργαζομένων καταφέρνουν να εξασφαλίσουν ελάχιστες ημέρες ξεκούρασης το καλοκαίρι, ενώ η λήψη του συνόλου της κανονικής άδειας παραμένει άπιαστο όνειρο.

Τα στοιχεία, για ακόμη μία φορά, είναι αποκαλυπτικά για τον νοσηλευτικό κλάδο. Ενώ είχαν ζητηθεί 45 θέσεις επικουρικού προσωπικού στη Νοσηλευτική Υπηρεσία, τελικά εγκρίθηκαν μόλις 22, εκ των οποίων μόνο οι 3 αφορούν νέο προσωπικό, καθώς οι υπόλοιποι εργάζονται ήδη με άλλη σχέση εργασίας.

Από 1/1/2026 μέχρι σήμερα, πάνω από 40 μόνιμοι υπάλληλοι της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας έχουν αποχωρήσει, χωρίς να αναπληρωθούν από αντίστοιχους μόνιμους εργαζόμενους.

Η κατάσταση το επόμενο διάστημα θα επιδεινωθεί, γιατί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν αποφασίσει να μετατρέψουν τις οικονομίες των κρατών-μελών σε πολεμικές οικονομίες, όπου «τα νταούλια θα βαράνε» για τις ανάγκες του πολέμου.

Και αυτό προϋποθέτει τεράστιες περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες, στην Υγεία, στην Παιδεία, στην Πρόνοια, στην Ασφάλιση και στις υποδομές που έχει ανάγκη ο λαός μας.

Άλλος δρόμος δεν υπάρχει πέρα από την οργάνωση και τον συλλογικό αγώνα, μαζί με τους άλλους εργαζόμενους και τον λαό, γιατί κανένας κυβερνητικός «σωτήρας» δεν πρόκειται να δώσει λύση στα προβλήματά μας.

Η πραγματική ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ σημαίνει μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, περισσότερες ημέρες άδειας σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, πέραν της προβλεπόμενης άδειας αναψυχής, καθώς και μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, κ.ά.

Παλεύουμε και απαιτούμε:

Να ενισχυθεί άμεσα το ΠΑΓΝΗ με μόνιμο προσωπικό, με επείγουσες διαδικασίες.

Να προκηρυχθούν όλες οι αναγκαίες μόνιμες θέσεις και να μετατραπούν οι συμβάσεις των συμβασιούχων σε αορίστου χρόνου.

Να τροποποιηθεί ο Οργανισμός του ΠΑΓΝΗ, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες και πραγματικές ανάγκες.

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