Πλεύρης - μεταναστευτικό: "Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη" - Τί είπε για τη δομή στους Αθανάτους

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Μείωση των μεταναστευτικών ροών καταγράφεται το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, με την Κρήτη, ωστόσο, να αποτελεί πλέον τη βασική εστία ανησυχίας για την κυβέρνηση.

Όπως ανέφερε από την 1η Αυγούστου 2024 έως και τις 31 Ιουλίου 2025 καταγράφηκαν συνολικά 61.112 μεταναστευτικές ροές, ενώ το αντίστοιχο διάστημα από την 1η Αυγούστου 2025 έως και την 31η Ιουλίου 2026 καταγράφηκαν 41.995.

«Είναι 20.000 μειωμένες ροές στο έτος. Και η βασική μας, πολύ μεγάλη μείωση είναι το Αιγαίο», σημείωσε. «Στο Αιγαίο, δηλαδή, μιλάμε για ροές ιστορικού χαμηλού, που δεν πιστεύαμε ποτέ, και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην καλή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας στο κομμάτι των ροών», ανέφερε.

Όπως είπε, «και η Τουρκία έχει αλλάξει στάση συνολικά», ενώ επικαλέστηκε και δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο Ελλάδα και Τουρκία έχουν επιλέξει να μην λειτουργούν ως χώρες transit και περιορίζουν τις ροές στους συγκεκριμένους διαδρόμους.

«Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη»

Σε ό,τι αφορά την Κρήτη, ο κ. Πλεύρης έκανε λόγο για ένα διαφορετικό σκηνικό, με περιόδους έντονων ροών.

«Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη», τόνισε, εξηγώντας ότι έχουν καταγραφεί «παράθυρα» με ιδιαίτερα αυξημένες αφίξεις.

«Η Κρήτη αυτή τη στιγμή, ειδικά, έχει κάποια παράθυρα - το είδαμε τον Μάιο - με πολύ έντονες ροές. Τον Ιούλιο υπήρχαν σχετικά χαμηλά νούμερα, και κλείσαμε μάλιστα καλύτερα από πέρσι. Ο Αύγουστος είχε έντονες ροές, το τελευταίο τριήμερο-τετραήμερο, είναι έντονες ροές», είπε.

Σύμφωνα με τον υπουργό, οι ροές προς την Κρήτη στο οκτάμηνο ανέρχονται περίπου στις 12.500.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, το ζήτημα συνδέεται πλέον και με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν συγκεντρωθεί στο νησί, καθώς «υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα, με διαδρόμους που έχουμε δει».

Ο κ. Πλεύρης αναφέρθηκε και στις υποδομές που χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη.

Όπως είπε, υπάρχει η δομή στην Αγιά, η οποία λειτουργεί ως δομή πρώτης υποδοχής και ταυτοποίησης, ενώ στο Ηράκλειο έχει χωροθετηθεί χώρος στους Αθανάτους.

«Δυστυχώς, μέχρι σήμερα έχουμε αρκετά προβλήματα σε θέματα που εγείρονται από πολεοδομίες, οτιδήποτε, εργασίες έχουν ξεκινήσει. Θα υπάρχει και ο χώρος στο Ηράκλειο», ανέφερε.

Ο υπουργός εξήγησε και τον τρόπο με τον οποίο, βάσει του νέου Συμφώνου Μετανάστευσης, αντιμετωπίζονται οι αφίξεις. «Όταν φτάνουν ροές κάπου, γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός και ταυτοποίηση αν έχουν ή δεν έχουν προσφυγικό προφίλ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι διαθέτουν προσφυγικό προφίλ οδηγούνται σε ελεύθερες δομές στην ενδοχώρα, ενώ όσοι δεν διαθέτουν οδηγούνται σε κλειστές δομές, όπου εξετάζεται το αίτημά τους για άσυλο.

«Τους έχουμε κρατημένους ώστε, όταν απορριφθεί το άσυλό τους, να τους έχουμε εκεί για να τους γυρίσουμε», σημείωσε.

«Οι 3.500 Αιγύπτιοι έγιναν 820 και οι επιστροφές από 49 πάνω από 300»

Ο κ. Πλεύρης έφερε ως παράδειγμα τη διαχείριση των αφίξεων Αιγυπτίων, υποστηρίζοντας ότι η δημιουργία κλειστών δομών έχει συμβάλει στην αύξηση των επιστροφών.

«Πέρυσι, η βασική μας ροή ήταν Αιγύπτιοι. Στο εξάμηνο είχαμε 3.500 περίπου Αιγυπτίους το 2025, και μόλις 49 επιστροφές», ανέφερε.

Όπως είπε, «χάρη στη Σιντική Σερρών και σε άλλες δομές που τους κρατάμε και δεν τους αφήνουμε», οι περίπου 3.500 Αιγύπτιοι του πρώτου εξαμήνου του 2025 μειώθηκαν σε 820 το αντίστοιχο διάστημα του 2026, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν από 49 σε περισσότερες από 300.

«Δεν λέω ότι είναι νούμερο, εγώ θα ήθελα να τους επιστρέψουμε όλους», τόνισε.

Σε ό,τι αφορά στη σημερινή εικόνα, ο υπουργός ανέφερε ότι βασικό ζήτημα αποτελεί το Σουδάν, επισημαίνοντας ότι οι συγκεκριμένες ομάδες έχουν, κατά την εκτίμησή του, προσφυγικό προφίλ.

Παράλληλα, σημείωσε ότι στις ροές της Κρήτης εμφανίζεται σε σημαντικό βαθμό και το Μπαγκλαντές.

«Έχουμε δει ότι υπάρχουν κάποιοι διάδρομοι που δεν έχουν κλείσει», ανέφερε.

Ο Θάνος Πλεύρης υποστήριξε ότι οι τρεις βασικές χώρες που αντιμετωπίζουν τις μεταναστευτικές ροές είναι η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία. «Γιατί έχουν χερσαία σύνορα και με την Ευρώπη. Τη Μάλτα και την Κύπρο κάποιος δεν την επιλέγει, γιατί ξέρει ότι εγκλωβίζεται σε ένα νησί», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, στόχος πολλών μεταναστών είναι να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία ως χώρες transit.

«Εμείς έχουμε επιπλέον πρόβλημα, γιατί έχουμε χερσαία σύνορα με την Τουρκία, θαλάσσια σύνορα με την Τουρκία, θαλάσσια σύνορα με Αίγυπτο, θαλάσσια με Λιβύη», σημείωσε.

«Οι πολιτικές νομιμοποιήσεων είναι παράγοντας μαγνήτη»

Ο υπουργός άσκησε κριτική στις πολιτικές νομιμοποιήσεων που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσεθ στην Ισπανία, χαρακτηρίζοντάς τες «παράγοντα μαγνήτη» για νέες μεταναστευτικές ροές.

«Πράγματι υπάρχουν ροές στην Κρήτη. Οι ροές, εγώ σας λέω ότι θα ήταν πολύ μεγαλύτερες αν αύριο το πρωί ερχόμασταν και λέγαμε ξαφνικά αυτό που είπε η Ισπανία, ότι "αν είστε 3 μήνες στην Ελλάδα και βρείτε εργασία, αποκτάτε νομιμοποιητικά έγγραφα"», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Το μήνυμα που θα δίναμε στις ακτές της Λιβύης θα ήταν: "Παιδιά, μπείτε τώρα στις βάρκες"».

Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι στην Ανατολική και τη Δυτική Λιβύη βρίσκονται περίπου 500.000 άνθρωποι, «Σουδανοί κατά βάση, αλλά και από άλλες χώρες».

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