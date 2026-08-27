"Έρθεις δεν έρθεις... θα σ’ αγκαλιάζω": Μια βραδιά αγάπης και συγκίνησης για τα παιδιά που έφυγαν νωρίς

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Μια βραδιά αφιερωμένη στα παιδιά που έφυγαν νωρίς.

Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και αγάπη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο πλαίσιο της Συναυλίας Αγάπης “’Ερθεις δεν έρθεις...θα σ”αγκαλιάζω”.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τον Παγκρήτιο Σύλλογο Γονέων & Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία “ Ηλιαχτίδα” σε συνεργασία με την κ. Μαίρη Τζουλάκη ( μητέρα του Αντώνη Μαυρογιαννάκη ).

Η βραδιά ήταν αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Παιδιά που μπορεί να μη βρίσκονται πια κοντά μας, παραμένουν όμως για πάντα ζωντανά στη μνήμη και στις καρδιές των ανθρώπων που τα αγάπησαν.

Στη συναυλία έδωσαν το “ παρών “ οικογένειες που έχουν βιώσει ανάλογες απώλειες στους δρόμους, καθώς και οικογένειες που έχασαν πρόωρα τα παιδιά τους από νεοπλασματικές ασθένειες.

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Η παρουσία τους αποτέλεσε μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή και μια σιωπηλή, αλλά δυνατή, ένωση γύρω από τη μνήμη και την αγάπη.

Ξεχωριστό συμβολισμό είχαν τα λευκά μπαλόνια που αφέθηκαν στον ουρανό, αφιερωμένα

σε όλα εκείνα τα παιδιά που χάθηκαν πρόωρα, καθώς και τα κεριά που άναψαν ως ένα μικρό

φως μνήμης και αγάπης για κάθε παιδί.

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Όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του έργου της “ Ηλιαχτίδας ”, ώστε να συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες και στις οικογένειες τους.

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Ευχαριστούμε θερμά την οικογένεια του Αντώνη Μαυρογιαννάκη και συγκεκριμένα, τον αδελφό του Αντώνη, Κωνσταντίνο Μαυρογιαννάκη, ο οποίος με φίλους του, στήριξε την εκδήλωση συμμετέχοντας ενεργά σε κάθε στάδιο προετοιμασίας της, καθώς και τον πατέρα του Αντώνη, Ματθαίο Μαυρογιαννάκη, ο οποίος ασχολήθηκε με κάθε λεπτομέρεια της εκδήλωσης και αποτέλεσε σημαντικό συντελεστή για την πραγματοποίηση της.

Η συναυλία πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

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