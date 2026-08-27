Ηράκλειο: Αλλάζει όψη ο Δερματάς - Με υπογραφή Αρναουτάκη η ένταξη στο ΕΣΠΑ της αντιδιαβρωτικής προστασίας

Την απόφαση ένταξης του έργου «Αντιδιαβρωτική Προστασία της Παράκτιας Ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής Δ. Ηρακλείου» στο Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027», υπέγραψε σήμερα στη Λότζια ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, παρουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού. Στην υπογραφή της απόφασης παρευρέθηκε επίσης η Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Κρήτης Μαρία Κασσωτάκη.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, συνολικού προϋπολογισμού 5.716.100 ευρώ, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Δικαιούχος της πράξης είναι ο Δήμος Ηρακλείου, ενώ ως συνδικαιούχοι στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου.

Κύριος στόχος του έργου είναι η προστασία της παράκτιας ζώνης στον Κόλπο Δερματά και στο τμήμα δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αντιμετωπίζοντας οριστικά τα έντονα φαινόμενα διάβρωσης και υποσκαφής της ακτογραμμής.

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Δήλωση Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη

Στη δήλωση του ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε: «Ως Περιφέρεια Κρήτης θέτουμε σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία του παράκτιου μετώπου του νησιού μας, ειδικά σήμερα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι

πιο έντονες και ορατές από ποτέ. Με την ένταξη του συγκεκριμένου έργου, προϋπολογισμού 5,7 εκατομμυρίων ευρώ, θωρακίζουμε την περιοχή του Κόλπου Δερματά και της Παλιάς Ηλεκτρικής απέναντι στη διάβρωση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε στενή συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου και τις αρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων, προχωράμε στην υλοποίηση μιας στοχευμένης παρέμβασης που αναβαθμίζει αισθητικά και λειτουργικά μια ιστορική περιοχή της πόλης, αποδίδοντάς την ασφαλή στους πολίτες. Είναι ένα ακόμα σημαντικό έργο από το πρόγραμμα Αστικών Αναπλάσεων που κάνουμε σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και Άγιο Νικόλαο, στις τέσσερις πρωτεύουσες των Π.Ε. της Κρήτης».

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Δήλωση του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού

Στη δήλωση του ο δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, τόνισε: «Σήμερα εδώ στη Λότζια, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης υπέγραψε την ένταξη του έργου της Αντιδιαβρωτικής Προστασίας της Παράκτιας Ζώνης της Παλιάς Ηλεκτρικής. Πρόκειται για την ανάπλαση του κόλπου του Δερματά και του γειτονικού του κόλπου, από τη δυτική μεριά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ένα εμβληματικό έργο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου για το οποίο χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια ώστε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Το έργο είναι σωστικό για τα ίδια τα Τείχη και τις παράκτιες υποδομές, συναρτάται άλλωστε με το έργο θωράκισης του παράκτιου τείχους που θα γίνει στο Μπεντενάκι που είναι ήδη συμβασιοποιημένο και θα ξεκινήσει μέσα στις επόμενες εβδομάδες, όμως η σημασία του είναι διπλή γιατί θα αποδώσει και μια διπλή αστική παραλία στην απόληψη της λαϊκής συνοικίας της Αγίας Τριάδας. Και αυτό αλλάζει τα δεδομένα στο Ηράκλειο συνολικά. Εντάσσεται σε ένα σχεδιασμό που έχει γίνει από κοινού με την Περιφέρεια Κρήτης και ο οποίος περιλαμβάνει την ανάπλαση όλου του παραλιακού μετώπου, όπου βεβαίως πρωτεύοντα λόγο έχει το έργο των Νεωρίων το οποίο ο Περιφερειάρχης Κρήτης έχει εντάξει και βρίσκεται στην διαγωνιστική διαδικασία, οπότε και αυτό είναι άμεσα ορατό. Είναι σημαντικά έργα τα οποία αλλάζουν την πόλη του Ηρακλείου.

Θέλω να ευχαριστήσω τον ίδιο τον Σταύρο Αρναουτάκη για την ηγεσία του, για την συμπαράσταση του, για όλη την αρωγή την οποία έχει προσφέρει και νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι αισθητά. Θέλω να ευχαριστήσω τη Διαχειριστική Αρχή στο πρόσωπο της Μαρίας Κασσωτάκη που μας συντρέχει με ένα εξαιρετικό τρόπο καθώς επίσης και τους Αντιδημάρχους οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το έργο, το Υπουργείο Πολιτισμού, τη μελετητική ομάδα και τους συνεργάτες μου στο Δήμο Ηρακλείου. Με δεδομένο ότι τα έργαέχουν μια διπλή ένταξη τόσο στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης όσο και στην Προγραμματική Σύμβαση για την ανάδειξη και την προστασία των Ενετικών Τειχών, θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τη Λίνα Μενδώνη η οποία μέσα από τη συνεργασία μας θεωρώ ότι έχει δώσει μια πολύ σημαντική ώθηση τόσο στη διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος της πόλης όσο και στην ανάδειξη του ίδιου του πολιτισμού ως δραστηριότητας. Προχωράμε. Το Ηράκλειο πάει μπροστά».





Οι παρεμβάσεις του έργου

Οι βασικές παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν την κατασκευή δύο ύφαλων κυματοθραυστών για τη μείωση της έντασης του κυματισμού, καθώς και την εκτεταμένη τεχνητή αναπλήρωση και θωράκιση της ακτογραμμής με κατάλληλα υλικά για τη δημιουργία δυο παραλιών, μήκους 240 μέτρων ανατολικά και 170 μέτρων δυτικά του ΜΦΙΚ.

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Παράλληλα, προβλέπεται η αισθητική και λειτουργική διαμόρφωση του παραλιακού μετώπου στον Κόλπο Δερματά, η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την κατασκευή ραμπών, τοίχων αντιστήριξης, επιστρώσεων και διαδρόμων κίνησης, ενώ θα πραγματοποιηθούν εκτεταμένες εργασίες φύτευσης, εγκατάσταση αρδευτικών δικτύων και νέου οδοφωτισμού.

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Επιπλέον, στο πλαίσιο του έργου θα υλοποιηθούν εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων υποδομών δυτικά του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, αλλά και όλες οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες υπό την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου και της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων.

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