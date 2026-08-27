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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πρόωρος αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά στο Winston-Salem

Τσιτσιπας
clock 15:40 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εκτός συνέχειας στο Winston-Salem Open (ATP 250) έμεινε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ηττήθηκε στη φάση των «16» από τον Αλεκσάνταρ Κοβάσεβιτς.

Ο Αμερικανός τενίστας, πρωταγωνίστησε στην αναμέτρηση και επικράτησε με 2-0 σετ, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Στο πρώτο σετ ο Κοβάσεβιτς επέβαλε τον ρυθμό του και το κατέκτησε με 6-3. Στη συνέχεια ο Έλληνας πρωταθλητής έβγαλε αντίδραση και ανέβασε την απόδοσή του, πιέζοντας τον αντίπαλό του, όμως το δεύτερο σετ κρίθηκε στις λεπτομέρειες (7-6) υπέρ του Αμερικανού, σφραγίζοντας την πρόκρισή του.

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