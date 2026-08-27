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GOSSIP - LIFESTYLE

Μπάρκα: «Φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που φοβόμουν να βουτήξω»

μπαρκα
clock 16:00 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δανάη Μπάρκα συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η παρουσιάστρια σε ανάρτησή της αναφέρθηκε στο καλοκαίρι της, αναφέροντας πως φέτος έμαθε να επιπλέει εκεί, που τόσα χρόνια φοβόταν να βουτήξει.

«Φέτος έμαθα να επιπλέω εκεί που κάποτε φοβόμουν να βουτήξω. Στις αλλαγές,στην τόλμη,στο ξεκαθάρισμα,στις νέες ευθύνες, στις ιδέες, σε διαφορετικούς τομείς, στην εξερεύνηση, στον έρωτα.

Σε όλα τα «ΝΑΙ» που είπα φέτος ενώ παλιά δίσταζα, σ’αυτά θα αφιερώσω την σημερινή μέρα. Και κάθε μέρα. Στην αρχή κάποιες μετατοπίσεις φαντάζουν τρομακτικές όμως στο τέλος καταλαβαίνεις ότι για να οδηγήθηκες εκεί, είναι ο σωστός δρόμος.

Μην φοβάσαι. Απόλαυσε τα λάθη, τα σωστά, τα διαφορετικά, τα δύσβατα γιατί μετά κοντοζυγώνει ο δικός σου παράδεισος. ΝΑΙ λοιπόν, σε όλα. Κορίτσια μου,όλα μπορείτε να τα κάνετε αρκεί να ζείτε σα να είστε μόνες σας στην θάλασσα, δηλαδή εντελώς ελεύθερα!» έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

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