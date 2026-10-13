ΟΦΗ: Η «καυτή» έδρα της Ρεν και το κορεό που έκανε τον γύρο της Ευρώπης

Ξεχωριστή ήταν η εικόνα που παρουσίασαν οι οπαδοί της Ρεν στις εξέδρες του «Roazhon Park», πριν από την πρόσφατη αναμέτρηση με την Οσέρ, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό κορεό που ξεπέρασε τα γαλλικά σύνορα και τράβηξε τα βλέμματα στην Ευρώπη.

Η ατμόσφαιρα αναμένεται να είναι εξίσου θερμή και την Πέμπτη, όταν η γαλλική ομάδα θα υποδεχθεί τον ΟΦΗ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, το γήπεδο της Ρεν, χωρητικότητας περίπου 30.000 θεατών, αναμένεται να είναι κατάμεστο, καθώς πρόκειται για την πρώτη εντός έδρας ευρωπαϊκή αναμέτρηση μετά τη συνάντηση με τη Μίλαν, τον Φεβρουάριο του 2024, για τα playoffs της διοργάνωσης.

Το εντυπωσιακό σκηνικό που δημιούργησαν οι οργανωμένοι φίλοι της Ρεν στο παιχνίδι με την Οσέρ είχε ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού ήταν αφιερωμένο στη συμπλήρωση 35 χρόνων από την ίδρυση του συνδέσμου Roazhon Celtic Kop (RCK). Το γιγαντιαίο tifo που απλώθηκε στις εξέδρες αποτύπωσε τη σύνδεση των γενεών μέσα από την κοινή αγάπη για την ομάδα.

Το μήνυμα που συνόδευε το κορεό, «De père en fils, des souvenirs partagés et à jamais gravés», αποδίδεται στα ελληνικά ως «Από πατέρα σε γιο, κοινές αναμνήσεις χαραγμένες για πάντα». Μια φράση που συμπυκνώνει τη φιλοσοφία των οργανωμένων οπαδών της Ρεν και τη διαχρονική σχέση τους με τον σύλλογο, δίνοντας ξεχωριστό νόημα σε μια εντυπωσιακή εξέδρα.

Το κορεό αποτελεί, άλλωστε, μια πρώτη γεύση από το κλίμα που θα συναντήσει ο ΟΦΗ στη Γαλλία, σε μια αναμέτρηση όπου οι Κρητικοί θα βρεθούν μπροστά σε μια γεμάτη έδρα και σε ένα κοινό που αναμένεται να στηρίξει δυναμικά την ομάδα του.