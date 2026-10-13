Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου αυξήθηκε στο υψηλότερο σημείο από το 2022

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Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου έφθασε σήμερα στο υψηλότερο σημείο της από τον Δεκέμβριο του 2022, ενισχυμένη από τις διακοπές εφοδιασμού από τον Κόλπο και τα αδύναμα γερμανικά αποθέματα. Την ίδια στιγμή, η τιμή του πετρελαίου υποχωρεί έπειτα από την ισχυρή αύξηση που σημείωσε χθες, Δευτέρα.

Γύρω στις 12:55 ώρα Ελλάδας, το προθεσμιακό συμβόλαιο του ολλανδικού TTF, σημείου αναφοράς για το αέριο στην Ευρώπη, σημείωνε αύξηση 2,17% στα 86,19 ευρώ τη μεγαβατώρα, αφού είχε σκαρφαλώσει στα 86,79 ευρώ γύρω στις 08:30 ώρα Ελλάδας.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διατάραξε την παραγωγή και τις εξαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) του Κατάρ. Εξάλλου, η μόνιμη απώλεια ενός μέρους της προσφοράς προκαλεί αύξηση του ανταγωνισμού ανάμεσα σε πελάτες από την Ασία και την Ευρώπη, δύο περιοχές που εισάγουν αέριο, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι τιμές;

Καθώς πλησιάζει ο χειμώνας, τα ευρωπαϊκά αποθέματα βρίσκονται στο 73,75%.

Τα αποθέματα της Γερμανίας, ιδιαίτερα, βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο, μόλις στο 59,96%, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Aggregated Gas Storage Inventory (AGSI),

Αντίθετα, η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας για παράδοση τον Δεκέμβριο, υποχωρούσε 1,92% στις 13:15 ώρα Ελλάδας, στα 104,60 δολάρια το βαρέλι.

Το αμερικανικό ισοδύναμό του, το West Texas International (WTI), παράδοσης Νοεμβρίου υποχωρούσε 2,08% στα 91,79 δολάρια το βαρέλι.

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