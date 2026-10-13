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GOSSIP - LIFESTYLE

Nτέρτι: Η Στέλλα και ο Άρης αποφασίζουν να ζήσουν κρυφά αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους

Ντέρτι
clock 22:55 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τι θα δούμε στη σειρά Ντέρτι;

Επεισόδιο 12: Η Στέλλα και ο Άρης αποφασίζουν να ζήσουν κρυφά αυτό που γεννιέται ανάμεσά τους, γνωρίζοντας πως κάθε λάθος μπορεί να τους κοστίσει. Την ίδια στιγμή, η σχέση της Στέλλας με την Ξένια δοκιμάζεται ξανά, καθώς τα τραγούδια του Στράτου γίνονται αφορμή για να βγουν στην επιφάνεια παλιές πληγές, εγωισμοί και ανείπωτα παράπονα. Ο Δήμος επιμένει να σταθεί δίπλα στην Καίτη, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ανοιχτή σύγκρουση με την οικογένειά του, ενώ εκείνη παλεύει να πιστέψει πως αυτή τη φορά δεν θα μείνει μόνη.

Παράλληλα, ο Μιχάλης ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο βήμα με τη Ρένα, φέρνοντας χαρά, αλλά και αμηχανία σε ανθρώπους που κουβαλούν τα δικά τους απωθημένα. Και μέσα σε όλα, παλιές αγάπες, οικογενειακές ενοχές και νέες συμμαχίες κάνουν τις ισορροπίες ακόμη πιο εύθραυστες.

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