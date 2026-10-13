Κώστας Τσουκαλάς: «Μόνο το ΠΑΣΟΚ έχει αντιπαραθετικό σχέδιο απέναντι στην πολιτική Μητσοτάκη»

«Ο αγώνας μας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά να το διακηρύττουμε ότι είμαστε αντίπαλος της ΝΔ, αλλά να έχεις ένα ολοκληρωμένο, και αντιπαραθετικό στο δικό της, πρόγραμμα», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξη του στον ρ/σ «ELLADA 94,3».

Είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για την ακρίβεια, ενώ στο ίδιο πλαίσιο εξέφρασε την άποψη ότι η κεντρική είδηση που αφορά στους πολίτες, στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, είναι η πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι το κόμμα του είναι εκείνο που έχει διαφορετικές θέσεις από τον κ. Μητσοτάκη, προσθέτοντας πως «όταν, από την άλλη πλευρά, σε πολλά κοινωνικά ζητήματα η ΕΛΑΣ έχει παρόμοιες θέσεις με τη Νέα Δημοκρατία τότε από μόνη της νομιμοποιεί την ατζέντα της κυβέρνησης και δεν είναι δυνατόν μετά να κάνει μέτωπο εναντίον της». Τόνισε ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η ΝΔ και πως «αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν θα ασκούμε κριτική στην ΕΛΑΣ όταν κι εκείνη ενστερνίζεται αυτές τις πολιτικές» και πως «δεν είναι όμως αντίπαλος μας η ΕΛΑΣ ούτε έχουμε ανταγωνισμό μαζί της».

Με αφορμή τη συζήτηση γύρω από το άρθρο του Θανάση Καρτερού αλλά και τις μετέπειτα δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε τις πολιτικές σχέσεις εντός του προοδευτικού χώρου, έκανε λόγο για μια «στρατηγική όξυνσης που γίνεται με μοιρασμένους ρόλους» εκ μέρους της ΕΛΑΣ. Παράλληλα έκανε λόγο για δύο «εντελώς ανόμοια περιστατικά» μεταξύ της περίπτωσης Κωνσταντόπουλου για ένα περιστατικό για το οποίο ζήτησε συγγνώμη, και της περίπτωσης «εκφώνησης επίσημης γραμμής» με την εκφορά λόγου του «πιο στενού συνεργάτη του Προέδρου της ΕΛΑΣ».

Παράλληλα διατύπωσε τη γνώμη ότι «ο κ. Καμμένος ο οποίος είναι άκρα Δεξιά βγαίνει το τελευταίο διάστημα και συμφωνεί με την πολιτική του κ. Μητσοτάκη και ξαφνικά εμφανίζεται να λέει ότι συμφωνεί και με τον κ. Τσίπρα». Σχολίασε ότι «επιβεβαιώνει αυτό που λέμε ότι αν έχει έναν αντίπαλο η δεξιά στη χώρα, αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ».

Με αφορμή τη δημοσκόπηση της Interview που δημοσιεύτηκε από την ιστοσελίδα Political, ο κ. Τσουκαλάς δήλωσε πως «ναι μεν δεν είμαστε ικανοποιημένοι αλλά είναι ξεκάθαρο ότι τα πράγματα αλλάζουν». Προσέθεσε, με αφορμή τη σημερινή δημοσκόπηση, ότι θα δει κανείς ότι «το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που έχει το πιο ισχυρό πρόγραμμα, τα πιο ισχυρά στελέχη και θέσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες». Σημείωσε ότι «στην πολιτική τα διλήμματα είναι εκείνα τα οποία μετρούν και το δίλημμα εδώ είναι ή παρακμή, ανισότητες και Μητσοτάκης ή πολιτική αλλαγή με μείωση ανισοτήτων, με ισχυρό κράτος πρόνοιας, ισχυρούς θεσμούς, ΠΑΣΟΚ και Ανδρουλάκης. Αυτά θα συγκριθούν πάνω από την κάλπη». Παράλληλα χαρακτήρισε ως στρατηγική επιλογή τη διεύρυνση και προσέθεσε ότι «το βασικό μας ζητούμενο είναι η κοινωνική διεύρυνση, η οποία αυτή τη στιγμή φαίνεται να αποτυπώνεται στη μεγάλη συμμαχία των αγροτών, των νέων, των εργαζομένων και των μικρομεσαίων».

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