Ελένη Βατσινά για τα αναδρομικά των συνταξιούχων: «Δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, αλλά παραμένουν απλήρωτοι»

«Δικαιώθηκαν δικαστικά, έχουν στα χέρια τους αποφάσεις που αναγνωρίζουν τις αξιώσεις τους, ωστόσο εξακολουθούν να περιμένουν τα χρήματα που δικαιούνται. Για χιλιάδες συνταξιούχους, η δικαστική δικαίωση δεν σηματοδοτεί απαραίτητα και το τέλος της ταλαιπωρίας, καθώς οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση αποφάσεων για την καταβολή αναδρομικών από τον e-ΕΦΚΑ δημιουργούν νέα ερωτήματα για την έγκαιρη απονομή της δικαιοσύνης στην πράξη», αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτή Ηρακλείου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ελένη Βατσινά.

Η κ.Βατσινά φέρνει το ζήτημα στη Βουλή με αναφορά προς την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ζητώντας να προχωρήσουν άμεσα όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών στους συνταξιούχους που έχουν δικαιωθεί δικαστικά.

Ως αναφορά κατατέθηκε το από 8 Οκτωβρίου 2026 Δελτίο Τύπου του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), το οποίο αναδεικνύει τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων από τον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με όσα επισημαίνονται, παρά την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, οι δικαιούχοι συνταξιούχοι εξακολουθούν να αναμένουν την πληρωμή των ποσών που τους οφείλονται.

«Η καθυστέρηση αυτή παρατείνει την οικονομική εκκρεμότητα για ανθρώπους που έχουν ήδη προσφύγει στη Δικαιοσύνη και έχουν δικαιωθεί, ενώ παράλληλα τίθεται ζήτημα επανυπολογισμού των τόκων, λόγω του πρόσθετου χρόνου αναμονής», αναφέρει η Ηρακλειώτισσα βουλευτής.

Η ίδια υπογραμμίζει ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ολοκλήρωση μιας διοικητικής διαδικασίας, αλλά την ουσιαστική εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και την ανάγκη οι δικαιούχοι να λαμβάνουν εγκαίρως τα ποσά που τους έχουν επιδικαστεί.

Με την κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η Ελένη Βατσινά καλεί την αρμόδια υπουργό να εξετάσει άμεσα το ζήτημα και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες, ώστε να επισπευσθεί η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και να καταβληθούν τα οφειλόμενα αναδρομικά.

Παράλληλα, ζητεί να αξιολογηθεί η ανάγκη δίκαιης και σύννομης αντιμετώπισης των εκκρεμοτήτων, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος των τόκων που συνδέονται με τις καθυστερήσεις.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο - δομή μεταναστών: Νέο πρόστιμο "φωτιά" της Πολεοδομίας στο ακίνητο Σκουλούδη

Τσίπρας από Ρέθυμνο: «Στήριξη στους πληγέντες παραγωγούς και μέτρα απέναντι στην κλιματική κρίση»