Τσίπρας από Ρέθυμνο: «Στήριξη στους πληγέντες παραγωγούς και μέτρα απέναντι στην κλιματική κρίση»

Την ανάγκη στήριξης των παραγωγών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της χώρας απέναντι στην κλιματική κρίση, υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος συνεχίζει σήμερα την περιοδεία του στο Ρέθυμνο, κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα της παρουσίας του στην Κρήτη.

Πρώτος σταθμός ήταν το σημείο στην Κρύα Βρύση όπου έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, και Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στα τέλη Ιουλίου. Στην επίσκεψη τον συνόδευσαν ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Ταταράκης και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

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«Δυστυχώς η Κρήτη έχει πληγεί πολλαπλώς τους τελευταίους μήνες από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού, τώρα τις καταστροφικές πλημμύρες. Το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς. Δίπλα στους ανθρώπους που παράγουν», ανέφερε ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η χώρα πρέπει να γίνει περισσότερο ανθεκτική στην κλιματική κρίση, καθώς οι συνθήκες επιδεινώνονται και διαφέρουν από εκείνες που επικρατούσαν πριν από είκοσι χρόνια. Τόνισε ότι δεν μπορεί ένα πλημμυρικό φαινόμενο να οδηγεί σε γενικευμένες καταστροφές.

«Η πολιτεία πρέπει να σταθεί δίπλα στους παραγωγούς. Οι άνθρωποι εδώ έχουν πάθει ολοκληρωτική καταστροφή, έχουν καεί ελιές και αμπέλια, αμπέλια που δυστυχώς είχαν καεί και πριν από 4 χρόνια και πάνω που αποκαταστάθηκαν, κάηκαν ξανά. Η τραγική ειρωνεία είναι πως οι αποζημιώσεις για το 10% περίπου ήρθαν μόλις τον Μάρτιο και κάηκαν ξανά πριν μερικούς μήνες. Είναι εθνική υπόθεση η στήριξη των ανθρώπων που παράγουν και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί. Είναι το τελευταίο αναπτυξιακό προπύργιο της παραγωγής στη χώρα μας οι αγρότες που παράγουν και όχι αυτοί που παίρνουν μεγάλες επιδοτήσεις και είναι στο Κολωνάκι. Χρειάζονται μεγάλες μεταρρυθμίσεις στον αγροτικό τομέα και την κτηνοτροφία και σύνδεση των επιδοτήσεων με την πραγματική παραγωγή, στροφή σε ενεργειακές κοινότητες για φτηνή ενέργεια και στήριγμα ουσιαστικό όταν έχουμε φυσικές καταστροφές. Απαιτούνται πόροι και σχέδιο που δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση απέδειξε πως δεν υπάρχει», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος ΕΛΑΣ.

Το απόγευμα, στις 16.30, το πρόγραμμα προβλέπει μετάβαση στον Άνω Μυλοπόταμο, στα Λιβάδια και στα Ζωνιανά, για αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Η περιοδεία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα Ανώγεια, με συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες για τα προβλήματα και τις ανάγκες τους.

*Φωτογραφίες: Goodnet.gr

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