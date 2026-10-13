Ηράκλειο: Άγρια συμπλοκή με τραυματισμούς στο προαύλιο της εκκλησίας

Στη σύλληψη έξι ανηλίκων από το Νότιο Σουδάν προχώρησε η Αστυνομία μετά από συμπλοκή που σημειώθηκε γύρω στις 9 το βράδυ της Δευτέρας (12/10), στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Χωστού, στο Ηράκλειο.

Από το περιστατικό τραυματίστηκαν δύο Έλληνες, ηλικίας 18 και 22 ετών, με τον έναν να μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξεκίνησε η συμπλοκή παραμένουν άγνωστες. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα, όπως ξύλα.

Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, το επεισόδιο είχε ήδη λήξει και οι έξι ανήλικοι βρίσκονταν έξω από την εκκλησία. Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία, ενώ οι συλληφθέντες κατηγορούνται για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

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