ΤΡΙ.13 Οκτ 2026 21:17
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Ξεσπά η Μαρία Μπακοδήμου μετά τα σχόλια για την ηλικία της

μπακοδήμου
clock 23:00 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Μαρία Μπακοδήμου έδωσε τη δική της απάντηση σε κακεντρεχή σχόλια που αφορούν την ηλικία της 

Η παρουσιάστρια θέλησε να περάσει το δικό τους μήνυμα σε εκείνους που επιμένουν να προσβάλλουν μέσω των social media γυναίκες για την ηλικία τους, έφερε ως παράδειγμα τον ίδιο της τον εαυτό.

«”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο.

Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».

«Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

«Και εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου; Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά», καταλήγει στο μήνυμά της

@mariabacodimou Σου έχουν πει ποτέ «…τώρα ,στην ηλικία σου…» για να σου υποδείξουν πώς πρέπει να ζεις; Δεν χρωστάμε σε κανέναν να μένουμε νέες για να αξίζουμε σεβασμό. #ΗλικιακόςΡατσισμός #Ageism #Αυτοεκτίμηση #WomenEmpowerment #LifeCoaching ♬ πρωτότυπος ήχος - Μαρία Μπακοδήμου

Διαβάστε επίσης

Ο Λεονάρντο ντι Κάπριο αγόρασε νησί 420 στρεμμάτων έναντι 2 εκατ. δολαρίων

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μαρία Μπακοδήμου Ηλικία
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis