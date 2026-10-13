Ξεσπά η Μαρία Μπακοδήμου μετά τα σχόλια για την ηλικία της

Η Μαρία Μπακοδήμου έδωσε τη δική της απάντηση σε κακεντρεχή σχόλια που αφορούν την ηλικία της

Η παρουσιάστρια θέλησε να περάσει το δικό τους μήνυμα σε εκείνους που επιμένουν να προσβάλλουν μέσω των social media γυναίκες για την ηλικία τους, έφερε ως παράδειγμα τον ίδιο της τον εαυτό.

«”Είσαι γριά”. Το γράφει κάποιος κάτω από μία φωτογραφία σου και περιμένει να σε πληγώσει. Το ‘χω διαβάσει για μένα και για πολύ νεότερες γυναίκες και ξαφνικά η ηλικία γίνεται όπλο.

Θέλω να ρωτήσω: από πότε το να μεγαλώνεις είναι ελάττωμα; Τι ακριβώς πρέπει να ντραπώ; Ότι ζω πολλά χρόνια; Και ειδικά για τις γυναίκες η ηλικία πολλές φορές γίνεται κατηγορία».

«Στους άντρες τα γκρίζα μαλλιά προσθέτουν γοητεία, η κοιλιά θυμίζει λίγο τον μπαμπά σου. Στη γυναίκα όμως τα χρόνια είναι κάτι που πρέπει να κρύψει, σαν η αξία μας να εξαρτάται από το πόσο καλά μπορούμε να προσποιούμαστε ότι δεν περνάει ο χρόνος. Και ναι, τέτοια σχόλια τα έχω λάβει και από γυναίκες. Μη σου πω κυρίως από γυναίκες».

«Και εκεί αναρωτιέμαι: τι μας έχουν μάθει για την αξία μας, για να χρησιμοποιούμε τα χρόνια μιας άλλης γυναίκας εναντίον της; Μια γυναίκα που μεγαλώνει εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα να ερωτεύεται, να κάνει καινούργια σχέδια, να δημιουργεί, να ντύνεται όπως θέλει και να βγαίνει μπροστά. Εγώ δεν θα απολογηθώ για τα χρόνια μου; Γιατί θέλω κι άλλα, πολλά», καταλήγει στο μήνυμά της

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