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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroCup: «Εκτέλεσε» τον ΠΑΟΚ η Λιετκάμπελις

paok
clock 22:22 | 13/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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«Φρένο» στο αήττητο σερί (4/4) που μετρούσε ο ΠΑΟΚ, μέχρι πρότινος, σε Ελλάδα και Ευρώπη (με νίκες απέναντι σε Μανρέσα, Μύκονο, Μπόσνα, Δόξα Λευκάδας), έβαλε απόψε, στην Καλναπίλιο Αρένα, η Λιετκάμπελις. Η λιθουανική ομάδα κέρδισε, για την 3η αγωνιστική του EuroCup, με 95-86, έχοντας ‘όπλο’ την εκτελεστική δεινότητά της από τα 6.75 (13/21 τρίποντα) και την υπεροχή της στη ρακέτα (31 με 21 τα ριμπάουντ υπέρ τους).

Κορυφαίοι στο επίτευγμά της ήταν οι  Αλεξάντερ Σουμάχερ (23 πόντοι, με 3/5 τρίποντα), Όγκνιεν Γιάραμαζ (18 πόντοι, με 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Κεόντρε Κένεντι (17 πόντοι, με 3/3 τρίποντα).

«Πλήρωσαν» τα 12 λάθη, τις αμυντικές αδυναμίες και την αστοχία τους οι «ασπρόμαυροι», πρώτος σκόρερ για τους οποίους ήταν ο Μάρκους Φόστερ (21 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 50-40, 74-64, 95-86

ΛΙΕΤΚΑΜΠΕΛΙΣ (Νέναντ Τσάνακ): Κένεντι 17 (3), Σουμάχερ 23 (3), Ράντζιους, Μπάσλικ 2, Γιάραμαζ 18 (3), M. Ίλιτς 5 , Μαλντούνας 4, Φέβριερ 12 (2), Νεμίσκα, Βαλίνσκας 14 (2).

ΠΑΟΚ (Αντρέα Τρινκιέρι): Γκρέι 2, Μήτρου-Λονγκ 10 (2), Ταϊρί 15 (3), Όσμαν 17 (1) , Αλεξάντερ 4, Χουγκάζ, Χάτζινς, Φόστερ 21, Μοτιεγιούνας 2, Μουρ 2, Καλάθης 13 (3), Μπαζίνας.

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