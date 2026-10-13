Κίνα: Το Πεκίνο απαγορεύει τα drones -Πρόστιμα έως 660 ευρώ για τους ιδιοκτήτες

Σε μια ασυνήθιστη κίνηση προχωρούν οι αρχές του Πεκίνου, καθώς από τις 15 Νοεμβρίου οι κάτοικοι δεν θα επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους drones ούτε να τα αποθηκεύουν στην κινεζική πρωτεύουσα.

Το νέο μέτρο ξεπερνά τους συνήθεις περιορισμούς που αφορούν τις πτήσεις και υποχρεώνει όσους διαθέτουν τέτοιες συσκευές να αποφασίσουν τι θα τις κάνουν.

Οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους είναι να μεταφέρουν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εκτός της πόλης ή να τα παραδώσουν σε εγκεκριμένα προγράμματα επαναγοράς και ανακύκλωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, κινδυνεύουν να χάσουν τον εξοπλισμό τους και να πληρώσουν πρόστιμο που φτάνει τα 5.000 γιουάν, περίπου 660 ευρώ.

Η εξέλιξη έχει δημιουργήσει πίεση στους ιδιοκτήτες, αρκετοί από τους οποίους προσπαθούν να πουλήσουν τις συσκευές τους πριν τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση. Όπως μεταδίδει το ABC News, στα σημεία επαναγοράς σχηματίζονται ουρές, αλλά οι προσφορές που δίνονται σε ορισμένους κατόχους αντιστοιχούν σε λιγότερο από το 25% της αρχικής τιμής αγοράς.

Έτσι, πολλοί βρίσκονται μπροστά σε ένα δίλημμα: να δεχθούν μεγάλη οικονομική απώλεια ή να βρουν τρόπο να κρατήσουν το drone τους μακριά από το Πεκίνο.

Πού καταλήγουν τα drones πριν από την απαγόρευση

Για ορισμένους ιδιοκτήτες, η πώληση σε εξαιρετικά χαμηλή τιμή δεν αποτελεί αποδεκτή λύση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αδελφού της Κριστίν, η οποία μίλησε στο ABC News χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό της όνομα, προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια του συγγενή της που κατοικεί στην κινεζική πρωτεύουσα.

Ο αδελφός της είχε αγοράσει το drone του έναν χρόνο πριν από την ανακοίνωση των νέων περιορισμών, καταβάλλοντας περίπου 2.000 δολάρια. Αντί να το παραδώσει σε πρόγραμμα επαναγοράς και να χάσει μεγάλο μέρος των χρημάτων του, αποφάσισε να το στείλει στην Κριστίν, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Με αυτόν τον τρόπο, η συσκευή θα παραμείνει στην οικογένεια και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά της.

«Εξακολουθεί να είναι αρκετά απρόθυμος να το αποχωριστεί, αλλά, εξαιτίας αυτού του κανόνα, δεν έχει άλλη επιλογή», ανέφερε η Κριστίν.

Μια άλλη λύση επέλεξε ο Μάθιου Ζανγκ, ο οποίος μετέφερε το drone του στο σπίτι των γονιών του στην Τιαντζίν, κοντινή πόλη έξω από το Πεκίνο. Καθώς εργάζεται ως εναέριος φωτογράφος, σκοπεύει να πηγαίνει εκεί όποτε χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό του.

«Είναι σίγουρα άβολο, αλλά τουλάχιστον μπορώ ακόμη να το χρησιμοποιώ», δήλωσε, περιγράφοντας την εναλλακτική που βρήκε για να συνεχίσει τη δουλειά του παρά τους περιορισμούς.

Γιατί το Πεκίνο αυστηροποιεί τους κανόνες για τα drones

Οι περιορισμοί στις πτήσεις drones δεν είναι κάτι καινούργιο στην Κίνα. Μεγάλες πόλεις έχουν ήδη καθορίσει περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση πολιτικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών, κυρίως κοντά σε αεροδρόμια, στρατιωτικές εγκαταστάσεις, κυβερνητικά κτίρια και πολυσύχναστες εμπορικές ζώνες.

Η απόφαση του Πεκίνου, ωστόσο, είναι πολύ ευρύτερη: δεν περιορίζεται στον έλεγχο του πού και πότε επιτρέπεται να πετούν οι συσκευές, αλλά επεκτείνεται στην ίδια την κατοχή τους. Με τα νέα μέτρα, η πρωτεύουσα γίνεται η μοναδική πόλη της χώρας που εφαρμόζει μια τόσο συνολική απαγόρευση.

Οι μη εγκεκριμένες υπαίθριες πτήσεις είχαν ήδη απαγορευτεί από τον Αύγουστο του 2025. Η επόμενη αυστηροποίηση ήρθε μετά τη συντριβή ενός μικρού αεροσκάφους στο ψηλότερο κτίριο του Πεκίνου, τον Ιούνιο του 2026, σύμφωνα με το ABC News.

Τον Σεπτέμβριο, όταν ανακοινώθηκε και η απαγόρευση κατοχής, η δημοτική κυβέρνηση παρουσίασε την απόφαση ως μέτρο για την ενίσχυση της ασφάλειας της πρωτεύουσας.

Οι νέοι κανόνες καλύπτουν, σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ευρύτερη κατηγορία συσκευών από τα συνηθισμένα καταναλωτικά drones. Στο πεδίο εφαρμογής τους φαίνεται να περιλαμβάνονται τηλεκατευθυνόμενα μοντέλα αεροσκαφών, παιχνίδια-drone και παιχνίδια με κινούμενα φτερά.

Παράλληλα, οι περιορισμοί επηρεάζουν και τις ηλεκτρονικές αγορές. Πλατφόρμες όπως η Taobao έχουν περιορίσει τη δυνατότητα παραγγελίας αντίστοιχων προϊόντων όταν η διεύθυνση παράδοσης βρίσκεται στο Πεκίνο, με τα μέτρα να φέρεται ότι επεκτείνονται ακόμη και σε μηχανοκίνητα ιπτάμενα παιχνίδια.

Ο Χσιάο-Χουάνγκ Σου, ερευνητής στο Ινστιτούτο Έρευνας Εθνικής Άμυνας και Ασφάλειας της Ταϊβάν, χαρακτήρισε την απαγόρευση «βαθιά ειρωνική», καθώς η Κίνα αποτελεί τη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής καταναλωτικών drones στον κόσμο.

Όπως εξήγησε, για τις αρχές του Πεκίνου η ασφάλεια φαίνεται να υπερισχύει των άλλων παραμέτρων. Η πόλη διαθέτει ήδη συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών, στα οποία περιλαμβάνονται ηλεκτρονικές παρεμβολές, ηλεκτρονικοί φράχτες και τεχνολογίες καταστροφής drones, όπως τα λέιζερ.

Ο ερευνητής εκτιμά ότι το περιστατικό του Ιουνίου ενδέχεται να ώθησε τις αρχές να επιδιώξουν την εξάλειψη πιθανών κινδύνων που συνδέονται ακόμη και με την κατοχή τέτοιων συσκευών.

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Η Κίνα συνεχίζει να επενδύει στην αγορά των drones

Η απαγόρευση στο Πεκίνο δεν σημαίνει ότι η Κίνα εγκαταλείπει τη βιομηχανία των drones. Αντιθέτως, η χώρα εξακολουθεί να κυριαρχεί στον συγκεκριμένο τομέα, με την DJI να αποτελεί τον μεγαλύτερο κατασκευαστή καταναλωτικών drones παγκοσμίως.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Κίνας, στο τέλος του 2025 είχαν καταγραφεί σχεδόν 3,3 εκατομμύρια πολιτικά drones στη χώρα, αριθμός αυξημένος κατά 51% σε σύγκριση με το 2024.

Τα drones χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο στην κινεζική οικονομία χαμηλού εναέριου χώρου, μεταξύ άλλων για παραδόσεις δεμάτων, γεωργικές εργασίες, τουριστικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις διάσωσης.

Η ίδια υπηρεσία προβλέπει ότι η συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα θα φτάσει τα 3,5 τρισεκατομμύρια γιουάν, περίπου 740 δισεκατομμύρια δολάρια, έως το 2035. Τον Μάρτιο, η Κίνα συμπεριέλαβε στο 15ο Πενταετές Σχέδιό της, για την περίοδο 2026-2030, τη δέσμευση για «υγιή και ομαλή» ανάπτυξη του κλάδου.

Η Λίζι Σι Λι, ερευνήτρια για την κινεζική οικονομία στο Asia Society Policy Institute με έδρα την Ουάσινγκτον, σημείωσε ότι η απαγόρευση στο Πεκίνο δεν σημαίνει πως η χώρα απομακρύνεται από την ανάπτυξη της οικονομίας των drones. Ενδεικτικά, λίγες ημέρες πριν από την ανακοίνωση της απαγόρευσης, η Σαγκάη άρχισε να εφαρμόζει μια νέα ειδική διαδρομή drone, μέσω της οποίας παραδίδεται φαγητό από κατάστημα ταχυφαγίας σε δημοφιλές παραθαλάσσιο πάρκο.

«Το ενδιαφέρον εδώ είναι πραγματικά η ένταση ανάμεσα στην ενθάρρυνση της καινοτομίας και στον έλεγχο των κινδύνων που τη συνοδεύουν», ανέφερε η ίδια. Κατά την εκτίμησή της, δεν είναι βέβαιο ότι άλλες κινεζικές πόλεις θα ακολουθήσουν το παράδειγμα του Πεκίνου.

Αντίθετα, ενδέχεται να υπάρξουν αυστηρότεροι έλεγχοι στον εναέριο χώρο αστικών περιοχών με ιδιαίτερη πολιτική σημασία, ενώ η παραγωγή, η έρευνα και ανάπτυξη και η εμπορική αξιοποίηση των drones θα συνεχιστούν σε άλλες περιοχές.

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