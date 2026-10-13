Μπάσκετ: Θρίαμβος της Μυκόνου-Δύο στα δύο το Περιστέρι στην Ευρώπη

Με καταπληκτική άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο (δέχθηκε μόλις 28 πόντους) και τους Ταϊρί Άπλμπαϊ (16π., 2/5 τρίπ.), Ζερμέιν Λοβ (14π., 5ρ.) και Ελάια Τσάιλντς (13π., 12 ρ.) να κάνουν... πράγματα και θαύματα στην επίθεση, η Μύκονος «σάρωσε» στην Ελβετία τη Φρίμπουργκ με 80-65 κι έκανε το «2Χ2» στον 8ο όμιλο του FIBA Europe Cup, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 19-18, 37-40, 52-56, 65-80

Διαιτητές: Μπαλντίνι, Ντεχόντ, Μαρτίνς



ΦΡΙΜΠΟΥΡΓΚ (Πετίτ Τιμπό): Κολόν 5 (1), Εγιενγκά 7 (1), Κουπά, Μπερνεγκέ 10 (2), Ντελ’Άκουα, Μαρτίνα, Εμπαλά 21 (5), Λε Μο 2, Κοτούρ 2, Μοερμάν 9, Μπράουν 9 (3).



ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Φάντερμπερκ 12, Άπλμπαϊ 16 (2), Τσάιλντς 13 (1), Καββαδάς 3, Λάγιος, Σκουλίδας 9 (3), Πετανίδης, Τίγκας 10 (2), Τόλιας, Ιατρίδης 3 (1), Λοβ 14 (1).

#Με αντεπίθεση διαρκείας στο β΄ ημίχρονο το Περιστέρι «ζευγάρωσε» τις νίκες του στο Basketball Champions League. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου επικράτησε 85-82 της Βαρέζε στην "Itelyum Arena", στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής στον 4ο όμιλο.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 52-37, 64-64, 82-85

ΒΑΡΕΖΕ (Γιάννης Καστρίτης): Αλβίτι 11 (3), Ντιούκ 15 (2), Βίλα 2, Ντέλα Βάλε, Νίκολιτς 7, Χέιλ 20 (4), Λιμπρίτσι 3 (1), Ρένφρο 6, Καμαγκάτε 6, Ρόμπι 12 (1), Ικάνγκι



ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Ξανθόπουλος): Νίκολς 10 (2), Φιντς 6 (1), Πέιν 10, Ιτούνας 3 (1), Γκιουζέλης 5 (1), Φρίντελ 13 (3), Χατζηδάκης 1, Παπαδάκης 2, Κάριους 18 (4), Άντερσον 9 (1), Νικολαϊδης 7 (1), Θωμάκος