Ποιοι δρόμοι κλείνουν το Σαββατοκύριακο για το "HERAKLION HILLS 2026"

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων ποδηλασίας και ανώμαλου δρόμου «HERAKLION HILLS 2026».

Οι περιορισμοί θα τεθούν σε ισχύ το προσεχές Σαββατοκύριακο, 29 και 30 Αυγούστου 2026, επηρεάζοντας κεντρικούς οδικούς άξονες στην περιοχή της Λοφούπολης.

Πού και πότε διακόπτεται η κυκλοφορία

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τις ώρες 15:00 έως 20:00 τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή, απαγορεύεται πλήρως η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όλων των οχημάτων στις οδούς Γιάννη Ρίτσου, και Αλέξη Μινωτή.

Πώς θα διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων

Η ροή των οχημάτων θα εκτρέπεται μέσω παρακαμπτήριων οδών. Στα σημεία αυτά θα εφαρμοστούν έκτακτα μέτρα για την αποσυμφόρηση της κίνησης και την ομαλή μετακίνηση των οδηγών.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς που θα κινηθούν στην ευρύτερη περιοχή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται απόλυτα με τις υποδείξεις των τροχονόμων και την προσωρινή σήμανση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κρήτη - Τέλος Ανθεκτικότητας: Στα "χαρακώματα" με την κυβέρνηση οι τουριστικοί δήμοι για τα έσοδα

Πλεύρης - μεταναστευτικό: "Το πρόβλημά μας είναι η Κρήτη" - Τί είπε για τη δομή στους Αθανάτους