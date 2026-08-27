Συνεχίζεται ο διάλογος για τον εθιστικό σχεδιασμό Facebook και Instagram στην Ευρώπη

Σε συνεχή διάλογο με τη Meta βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αντικείμενο τα προκαταρκτικά ευρήματα για πιθανή παραβίαση του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA) από τον εθιστικό σχεδιασμό των Facebook και Instagram.

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής για θέματα τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, η Meta εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις προς την ΕΕ, στο πλαίσιο των συζητήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη.







Τα προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν είχαν διατυπωθεί πριν από δύο χρόνια και αφορούν τον σχεδιασμό των δημοφιλών πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης της Meta.







Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σχολίασε τον πρόσφατο διακανονισμό της εταιρείας με σχεδόν όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ, ο οποίος προβλέπει την καταβολή 18 δισ. δολαρίων και σειρά δεσμεύσεων από την πλευρά της Meta.

«Η Meta συνεχίζει να έχει τη δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην ΕΕ», ανέφερε ο Ρενιέ σε ανακοίνωσή του.

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