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ΥΓΕΙΑ

Σταφύλι και διαχείριση βάρους: Ποια είναι η ιδανική ημερήσια ποσότητα;

σταφύλια
clock 17:33 | 27/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το σταφύλι αποτελεί έναν από τους πιο γευστικούς και θρεπτικούς θησαυρούς της ελληνικής γης. Είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά (όπως η ρεσβερατρόλη), βιταμίνες C και Κ, καθώς και κάλιο, προσφέροντας σημαντικά οφέλη για την καρδιά και το δέρμα.

Ωστόσο, η γλυκιά του γεύση κρύβει μια παγίδα: Την εύκολη υπερκατανάλωση.Λόγω του μικρού τους μεγέθους, είναι εύκολο να χάσουμε το μέτρημα.

Ένα φλιτζάνι σταφύλια (περίπου 15-25 ρόγες) ισοδυναμεί με μία κανονική μερίδα φρούτου και αποδίδει γύρω στις 104 θερμίδες.

Η ίδια ποσότητα, όμως, περιέχει 23-27 γραμμάρια σακχάρων.

Η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να οδηγήσει σε απότομη αυξομείωση του σακχάρου στο αίμα, αυξημένο αίσθημα πείνας και, μακροπρόθεσμα, σε προσθήκη βάρους.

Για να απολαμβάνετε το σταφύλι χωρίς ενοχές, σταματήστε στις 20 ρόγες την ημέρα.

Αν θέλετε να κρατήσετε το σάκχαρό σας ακόμα πιο σταθερό, συνδυάστε το με μερικά αμύγδαλα ή λίγο γιαούρτι.

Η πρωτεΐνη και τα καλά λιπαρά θα επιβραδύνουν την απορρόγηση των σακχάρων, κρατώντας σας χορτάτους για περισσότερη ώρα.

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